Diretta/ Norvegia Italia video streaming tv: banco di prova per gli azzurri (U 20)

DIRETTA NORVEGIA ITALIA U20: ULTIMI DUE INCONTRI PER GLI AZZURRINI

Norvegia Italia U20, in diretta alle ore 18.00 di giovedì 23 marzo 2023 allo “SR-Bank Arena” di Stavanger, è una gara valida per Torneo 8 Nazioni. La Nazionale Under 20 si prepara, quindi, ai primi impegni ufficiali del 2023 prima contro la Norvegia e poi contro la Germania, gli Azzurrini guidati da Carmine Nunziata giocheranno le ultime due partite del Torneo 8 Nazioni. Dopo la sconfitta arrivata nel giugno scorso nella gara d’esordio contro la Polonia, l’Italia ha vinto le successive tre partite tutte con lo stesso punteggio (2-1) contro Portogallo, Romania e Repubblica Ceca. Per le due gare contro i pari età norvegesi e tedeschi, Nunziata ha convocato 23 giocatori, di cui 21 classe 2003 e due (Guarino e Ndour) classe 2004: prima chiamata in assoluto in Nazionale per il difensore del Milan Andrei Coubis e per i centrocampisti Matteo Prati (Spal) e Flavio Paoletti (Sampdoria); prima chiamata in Under 20, invece, per Federico Zuccon (Lecco).

Maurizia Cacciatori: "Paola Egonu è andata oltre il segno"/ "Italiani non razzisti"

DIRETTA NORVEGIA ITALIA U20 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Norvegia Italia U20 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo aggiornamenti del palinsesto dell’ultima ora; dunque non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere a questo match del Torneo 8 Nazioni, ma ricordiamo che per le informazioni utili potrete consultare liberamente gli account ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione sui social network – soprattutto le pagine di Facebook e Twitter – così come il sito che trovate all’indirizzo www.figc.it.

Risultati Torneo di Viareggio 2023, classifiche/ Si va in campo! Diretta gol live

NORVEGIA ITALIA U20: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Norvegia Italia U20. Nei padroni di casa il portiere sarà Torkildsen mentre in difesa spazio a Wolfe, Jenssen, Skaret e Ostro. A centrocampo Holm, Jorgensen e Sjovold con Aasgaard a supporto dei due attaccanti Jatta e Fiabema. Per l’Italia Under 20 il commissario tecnico Carmine Nunziate dovrebbe proporre una formazione molto simile alle ultime uscite del 2022: tra i pali spazio a Zacchi del Sassuolo mentre in difesa ci saranno Zanotti, Ghilardi, Fontanarosa e Pieragnolo. Reparto offensivo con l’attaccante del Cittadella Ambrosino e il bomber del Cosenza Nasti.

DIRETTA MIAMI OPEN 2023/ Video streaming tv: è un dominio Usa nell'albo d'oro













© RIPRODUZIONE RISERVATA