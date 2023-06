DIRETTA NORVEGIA SVIZZERA U21/ Video streaming tv: precedenti, meglio gli scandinavi (Europei Under 21 2023)

DIRETTA NORVEGIA SVIZZERA U21: I TESTA A TESTA

La diretta di Norvegia Svizzera U21 ci consegna parecchi precedenti: l’ultimo è anche abbastanza recente, perché riguarda un’amichevole che si è disputata lo scorso settembre ed è stata vinta per 3-2 dagli scandinavi. Nell’occasione erano andati a segno Oscar Bobb e Tobias Christensen dopo l’autorete di Anel Husic; per due volte la Svizzera era riuscita a pareggiare temporaneamente, con le reti di Zeki Amdouni e Kastriot Imeri. Da segnalare poi che nelle ultime 10 sfide la Norvegia ha vinto per sei volte, contro i due soli successi rossocrociati: questi ultimi fanno riferimento all’agosto 2008 e al marzo 2010.

Il primo (un 2-0 firmato Fabian Lustenberger e Adrian Nikci) era valido per le qualificazioni agli Europei, contesto nel quale Norvegia e Svizzera si sono sfidati parecchie volte. Spicca qui un pazzesco 7-3 scandinavo, in trasferta, nel novembre 1996: tripletta di Steffen Iversen e gol di Karl Oskar Fjortoft, Andreas Lund, Daniel Berg Hestad e Vegard Heggem. E dire che la Svizzera al 21’ vinceva 2-0: doppietta di Pascal Castillo, nel finale il terzo gol rossocrociato aveva portato la firma di Hakan Yakin. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NORVEGIA SVIZZERA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Norvegia Svizzera U21, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: alcune delle partite degli Europei Under 21 2023 non godono della messa in onda e questa dovrebbe essere una delle sfide in questione. Non avrete quindi a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire le immagini, tuttavia sul sito della UEFA (www.uefa.com) e sui relativi account ufficiali social, in particolare Facebook e Twitter, potrete liberamente consultare tutte le informazioni utili in merito.

NORVEGIA SVIZZERA U21: SFIDA TRA OUTSIDER!

Norvegia Svizzera U21, che sarà in diretta dallo stadio Constantin Radulescu di Cluj-Napoca, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 22 giugno: siamo nel gruppo D degli Europei Under 21 2023, questo match inaugura il girone ed è subito una sfida importante anche per l’Italia, che è in questo raggruppamento e potrà studiare le sue prossime avversarie. Norvegia e Svizzera, si può dire, rappresentano le outsider di un girone che Italia e Francia, almeno sulla carta, dovrebbero superare senza particolari problemi; tuttavia, attenzione in particolare agli scandinavi.

Se infatti dovessimo indicare una nazionale favorita per la partita di oggi punteremmo forte sulla Norvegia, che ha certamente più qualità, esperienza e possibilità di fare strada; dunque attenzione al risultato che maturerà tra qualche ora nella diretta di Norvegia Svizzera U21, noi ora aspettando che arrivi il momento di giocare possiamo fare qualche rapida considerazione circa le scelte che saranno operate dai due CT sul terreno di gioco del Constantin Radulescu, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di questo match.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA SVIZZERA U21

In Norvegia Svizzera U21 Jan Peder Jalland dovrebbe puntare sul 4-3-3. Andiamo a valutare le sue scelte: in porta uno tra Mads Christiansen e Klaesson, poi una difesa nella quale i due centrali sarebbero Daland e Rosler con due terzini in Sebulonsen (destra) e Wolfe (sinistra). Le cose diventano interessanti a centrocampo, dove c’è Vetlesen messosi in luce nel Bodo/Glimt: potremmo pensare a lui su una delle mezzali con Mannsverk sull’altro versante del campo, e Markus Solbakken a completare la linea. In attacco spiccano Botheim e Ceide che giocano in Serie A: entrambi possono essere titolari con Bobb, del Manchester City, terzo elemento.

Sarà invece un 4-2-3-1 quello di Patrick Rahmen: in porta Keller, i due centrali saranno Omeragic e Stergiou, sulle fasce laterali partono invece favoriti Blum a destra e Vouilloz sull’altro lato del campo. In mezzo, sicuramente Sohm giocherà come uno dei due elementi nella cerniera davanti alla difesa, Jashari dovrebbe essere al suo fianco; Dan Ndoye e Males gli esterni sulla trequarti (sono favoriti su Di Giusto e Von Moos) con Imeri che si piazza a prendersi la posizione centrale, la prima punta nella nazionale rossocrociata dovrebbe essere invece Stojilkovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Norvegia Svizzera U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria degli scandinavi vi farebbe guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,40 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria dei rossocrociati, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,60 volte la vostra giocata.











