Diretta Novara Brescia/ Streaming video Rai: Leonesse in cerca di riscatto (Volley)

Novara Brescia, diretta dagli arbitri Cerra e Sobrero, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 17 ottobre 2020 tra le mura del Pala Igor gorgonzola di Novara: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. E’ dunque con la diretta tra Novara e Brescia che apriamo ufficialmente la sesta giornata del campionato della Serie A1 di volley femminile, match che certamente dovremo seguire con moltissima attenzione. La formazione piemontese infatti punta a rimanere tra le big del primo campionato nazionale di volley, ma non possiamo dire che l’avvio di stagione per Lavarini e le sue azzurre sia stato dei migliori. Non sorride di certo poi la Banca Valsabbina di Mister Mazzola, che pure rimane ai gradini più bassi della classifica del campionato, con appena un punto messo da parte in tre partite. Certo per una delle più recenti realtà della Serie A1, sarebbe stato comunque difficile brillare subito in avvio di stagione, ma certo la formazione bresciana ha tutte le carte per fare qualcosa di più. A partire naturalmente dalla partita di questo sabato sera.

DIRETTA NOVARA BRESCIA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida tra Novara e Brescia sarà visibile in diretta tv e per la precisione sulla tv di stato al canale 57 Raisport + HD: garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita di volley femminile, tramite il noto servizio Raiplay.it.

DIRETTA NOVARA BRESCIA: IL CONTESTO

Come dicevamo prima, la diretta tra Novara e Brescia è sfida da non perdere, con due squadre che nutrono diversi obiettivi per questo stagione della Serie A1 ma che pure si presentano alla sesta giornata più che mai affamate di punti. Lo è la Igor di Lavarini che pure ambendo a posizioni da leader, complice anche il rinvio della sfida con Cuneo, si staglia solo alla sesta posizione della classifica del campionato di A1 di volley femminile. Se però si esclude il passo falso fatto dalle piemontesi con Monza, non possiamo dire che il tabellino di Chirichella e compagne sia così negativo: pure occorre al piò presto incamerare altri punti. Non è meno bisognosa in tal senso Brescia, che da fresca partecipante della Serie A1 davvero non sta brillando. La Banca Valsabbina, con appena tre soli match disputati finora ha messo da parte appena un punticino (strappato al tie break nella sfida con Firenze): troppo poco per le ragazze di Mazzola, che se vogliono riconfermarsi nella prima serie del volley italiano, dovranno cominciare a mettere da parte punti pesanti.

