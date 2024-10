DIRETTA VALLEFOGLIA BUSTO ARSIZIO: YAMAMAY PER IL RILANCIO!

Parliamo della diretta Vallefoglia Busto Arsizio presentando questa partita che, alle ore 18:00 di domenica 20 ottobre, si gioca al Pala Megabox di Pesaro per la terza giornata di volley Serie A1 2024-2025. Nel campionato femminile la Megabox Vallefoglia punta ancora una volta i playoff conquistati lo scorso anno: è partita abbastanza bene, soprattutto perché ha giocato due volte in trasferta – dunque stasera avremo l’esordio casalingo – e dopo aver perso al tie break contro Firenze ha raccolto una vittoria a Perugia sempre al quinto set, dunque si trova in una situazione che potremmo definire di equilibrio e in buona fiducia.

Busto Arsizio invece ha bisogno di scrollarsi di dosso le ruggini di una stagione decisamente ostica: al momento la Yamamay è fanalino di coda avendo perso sia a Conegliano, e naturalmente era nelle previsioni, che soprattutto in casa contro Bergamo, un ko che potrebbe pesare parecchio nell’economia di un campionato in cui non si faranno sconti. Aspettiamo con trepidazione che la diretta Vallefoglia Busto Arsizio prenda il via, nel frattempo come sempre proviamo a valutare al meglio cosa potrebbe emergere dalla partita che tra poche ore ci farà davvero compagnia sul taraflex del Pala Megabox.

VALLEFOGLIA BUSTO ARSIZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Vallefoglia Busto Arsizio avrete semplicemente bisogno di un televisore: la partita di volley Serie A1 viene infatti trasmessa su Rai Sport HD, canale che trovate al numero 58 del vostro digitale terrestre e dunque è in chiaro per tutti; sono invece due gli appuntamenti con la visione del match in diretta streaming video, uno è quello “tradizionale” del sito di Rai Play, con relativa applicazione attivabile sui vostri apparecchi mobili, l’altro è quello di sottoscrivere un abbonamento al portale Volleyballworld.net. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY VALLEFOGLIA BUSTO ARSIZIO

DIRETTA VALLEFOGLIA BUSTO ARSIZIO: OBIETTIVO PLAYOFF

Potremmo dire, per presentare la diretta Vallefoglia Busto Arsizio, che si tratta di una sfida diretta per la qualificazione ai playoff; a dire il vero lo scenario potrebbe essere diverso per la Yamamay, perché già lo scorso anno la squadra lombarda ha faticato davvero tanto e ha chiuso la sua Serie A1 con appena 19 punti, salvandosi con margine nei confronti di Cuneo ma dovendo comunque sudare sette camicie, in un campionato che l’ha vista arrivare addirittura a 18 punti dalla zona playoff rappresentata da Roma e dunque assolutamente lontana anche solo dalle stagioni precedenti, in cui comunque Busto Arsizio aveva mostrato qualcosa.

Per Vallefoglia invece il bottino è stato di 37 punti: settimo posto per la classifica avulsa con Pinerolo e Roma, Scandicci si è rivelata avversaria inarrivabile nel primo turno dei playoff ma intanto la Megabox si è tolta la bellissima soddisfazione di centrare la post season, confermando il suo percorso di crescita. Adesso inevitabilmente la formazione marchigiana spera di replicare questo traguardo; Busto Arsizio innanzitutto deve pensare a salvarsi e già questo potrebbe essere complicato, poi eventualmente si potrebbe esplorare la possibilità di lottare per entrare nelle prime otto ma l’inizio di stagione non è stato dei più confortanti…