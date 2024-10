DIRETTA PIACENZA TARANTO: EMILIANI NETTAMENTE FAVORITI

Sulla carta non dovrebbe esserci storia nella diretta Piacenza Taranto, che ci attende alle ore 20.30 di questa sera, sabato 19 ottobre 2024, dal PalaBancaSport della città emiliana nella quarta giornata della Superlega di volley maschile. Il massimo campionato della nostra pallavolo è iniziato nel segno della Gas Sales Bluenergy Piacenza, che è una delle due formazioni ancora a punteggio pieno a quota 9 in classifica al pari di Trento, per cui è giusto rendere merito all’ottimo avvio degli emiliani, evidentemente grandi favoriti nella diretta Piacenza Taranto.

DIRETTA/ Cisterna Piacenza (risultato finale 1-3) streaming video Rai: vince la Bluenergy (13 ottobre 2024)

Il compito sarà invece complicato per gli ospiti pugliesi della Gioiella Prisma Taranto, che infatti finora hanno raccolto 3 punti in classifica e arrivano da due sconfitte consecutive, un trend che non sarà facile interrompere sul campo di una delle big della nostra pallavolo. D’altro canto Taranto ha poco da perdere, anche un punto sarebbe una soddisfazione e se arrivasse un successo sarebbe davvero prezioso: sarà un’impresa possibile? Ce lo dirà la diretta Piacenza Taranto…

Diretta/ Milano Roma (risultato finale 2-0): Vero Volley travolgente! (Volley Serie A1, 12 ottobre 2024)

PIACENZA TARANTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Sono indicazioni particolari per la diretta tv Piacenza Taranto, perché questa partita sarà l’anticipo televisivo del sabato su Rai Sport HD (canale numero 58) ma, a causa della sovrapposizione di altri eventi, la prima parte andrà esclusivamente su Rai Play, quindi con la diretta streaming video tramite sito e app, che poi si allargherà anche al collegamento televisivo non appena ciò sarà possibile.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI PIACENZA TARANTO

DIRETTA PIACENZA TARANTO: LE INDICAZIONI DELLE PRIME GIORNATE

Abbiamo dunque presentato la diretta Piacenza Taranto come una partita nella quale i padroni di casa sono nettamente favoriti. La Gas Sales Bluenergy d’altronde fino a questo momento ha fatto tutto per bene, cominciando dal bel 3-1 nel sempre sentito derby contro Modena, che non sarà più la corazzata di tempi addietro ma resta comunque avversaria scomoda per chiunque. In seguito, Piacenza ha fatto ancora meglio andando a vincere per 0-3 sul campo del Vero Volley Monza vice-campione d’Italia ed infine ha calato il tris vincendo per 1-3 a Cisterna, quindi la doppia trasferta è stata ottima e ora si torna a casa con il morale alto.

DIRETTA/ Modena Perugia (risultato finale 0-3) streaming: vittoria netta (volley SuperLega, 12 ottobre 2024)

La Gioiella Prisma ha evidentemente obiettivi più contenuti in questa stagione e dobbiamo dire che Taranto aveva iniziato alla grande il cammino verso la salvezza, con un bellissimo 3-0 casalingo rifilato all’Allianz Milano nella prima giornata. Nel secondo turno ecco un ko d’altronde comprensibile sul campo dei campioni d’Europa di Trento, mentre la prima vera delusione è stata la sconfitta casalinga di settimana scorsa contro Padova, una partita che avrebbe potuto allargare gli orizzonti dei pugliesi, oggi invece di nuovo nettamente sfavoriti in trasferta nella diretta Piacenza Taranto…