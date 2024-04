DIRETTA/ Triestina Novara video streaming tv: grande equilibrio nel testa a testa (Serie C, 20 aprile 2024)

DIRETTA TRIESTINA NOVARA, IL TESTA A TESTA

La diretta Triestina Novara mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. Giuliani alla ricerca di una vittoria per agganciare il terzo posto; Novara per non sprofondare in serie D. I precedenti giocati tra questi due club dal 2010 ad oggi sono ben sei con un grande equilibrio: due vittorie a testa e altrettanti risultati di pareggio. La prima gara è quella giocata in serie B il 26 agosto 2010. Nel corso della seconda giornata del campionato cadetto, il Novara si impose con il risultato finale di 2-0. La gara di ritorno cambiò gli esiti del match con un pareggio, che mosse la classifica di un punto.

Sempre nello stesso anno le due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra in Coppa Italia, questa volta il Novara riuscì con un poker a sconfiggere la Triestina. Dopo ben 11 anni dall’ultima volta le squadre ritornano ad affrontarsi in serie C nel settembre del 2022. Pareggio con il risultato di 1-1, per poi lasciare spazio alla vittoria della formazione in maglia rossa nella sfida di ritorno. L’andata di quest’anno ha visto trionfare ancora la squadra giuliana, con il risultato finale di 2-3. (Marco Genduso)

TRIESTINA NOVARA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi volesse assistere alla diretta tv Triestina Novara basterà essere abbonati a Now, che trasmetterà in esclusiva l’incontro di Serie C Girone A. Si tratta inoltre del penultimo turno di campionato prima dei vari playoff e playout per scrivere gli ultimi verdetti della stagione.

Se non si è a casa, per un motivo o per l’altro, ecco che ci viene in soccorso la diretta streaming. La gara si potrà infatti vedere anche sull’applicazione di Now, sempre sotto abbonamento.

I PIEMONTESI PUNTANO ALLA SALVEZZA

Stiamo entrando nel vivo della corsa finale verso gli obiettivi stagionali delle squadre di Serie C. La diretta Triestina Novara, infatti, vede sfidarsi due squadre aventi obiettivi diversi ma con la stessa necessità di punti alle ore 18:30 di sabato 20 aprile. I biancorossi rincorrono il Vicenza, in modo da poter garantirsi un piazzamento migliore in ottica playoff. La vittoria in casa della Giana Erminio ha rimesso la squadra in carreggiata dopo il pareggio contro l’Atalanta U23 ma soprattutto la sconfitta con la Virtus Verona, un ko che mancava da fine febbraio.

Il Novara invece ha come priorità quella di rimanere in Serie C. Per farlo, dovrà migliorare la 17esima posizione attuale altrimenti l’incubo playout potrebbe prendere il sopravvento. I piemontesi sono a 4 punti dall’Arzignano, una rincorsa che a due partite dal termine sembra quasi impossibile a meno di crolli da parte dei gialloazzurri. In ogni caso, il Novara dovrà dare continuità ai tre punti conquistati col Legnago.

TRIESTINA NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Manca sempre meno all’inizio della partita, diamo dunque un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Triestina Novara. I padroni di casa si schiereranno con il 3-5-2. In porta Agostino, terzetto arretrato composto da Moretti, Malomo e Rizzo. Agiranno da esterni Pavlev e Petrasso con Vallocchia, Correia e El Azrak a centrocampo. In attacco Lescano insieme a Redan.

Il Novara replicherà con lo stesso identico assetto tattico formato da Minelli tra i pali, Boccia insieme a Lorenzini insieme a Khailoti in difesa. A centrocampo, da destra verso sinistra, ecco Calcagni, Ranieri, Di Munno, Urso e Gerardini mentre il tandem offensivo sarà Bentivegna-Ongaro.

TRIESTINA NOVARA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers danno favorita la formazioni di casa. Le quote per le scommesse della diretta Triestina Novara vedono infatti quotata meno la squadra biancorossa a 2.16 contro i 3.10 della X e 3 del 2 fisso.

All’andata furono segnati la bellezza di cinque gol, ma non per questo ci si aspetta una gara ricca di reti. Basti pensare che l’Over 2.5 è più alto dell’Under, rispettivamente 1.94 a 1.74.

