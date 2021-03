DIRETTA/ Novara Grosseto, streaming video tv: piemontesi avanti nello storico

DIRETTA NOVARA GROSSETO: LO STORICO

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Novara Grosseto. Il bilancio è nettamente in favore dei piemontesi che, considerando anche le gare a campi invertiti, si sono imposti per 6 volte rispetto alle 2 dei torelli maremmani e a 1 pareggio. In trasferta ha vinto solo una volta il Novara, mentre il Grosseto non è mai riuscito a trionfare al Piola. L’ultimo successo dei rossi toscani ci porta indietro al marzo 2007, una gara terminata in casa col risultato di 1-0. Il Novara invece non vince dall’agosto del 2013 un match che si era concluso per 3-0 grazie al gol di Gonzalez e alla doppietta di Faragò per i 64esimi di Coppa Italia. Una piccola curiosità ci racconta che quello fu l’ultimo match prima di 7 anni senza questa sfida. Le squadre si rincontrarono poi nel match d’anta che segna anche l’unico segno X arrivato in tutti questi precedenti.

DIRETTA NOVARA GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Grosseto non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

TOSCANI IN ASCESA!

Novara Grosseto, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Maremmani verso i play off dopo gli ultimi risultati che li hanno visti consolidare il decimo posto in classifica, a +3 su una Carrarese che può comunque riaprire i giochi, avendo finora disputato una partita in meno rispetto alla squadra allenata da Lamberto Magrini. Nonostante questo il Grosseto procede con un buon passo e crede nella qualificazione alla post season, con l’ultima vittoria interna contro la Pro Patria particolarmente importante perché arrivata contro un avversario in salute.

Dall’altra parte il Novara sta cercando di costruirsi la sua tranquillità, battendo il Piacenza in casa e pareggiando sul campo dell’Albinoleffe la formazione piemontese si è portata a +4 sulla Giana Erminio quintultima: il pericolo dei play out non è ancora sventato ma la squadra allenata da Banchieri è molto cresciuta nell’ultimo periodo.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA GROSSETO

Le probabili formazioni della sfida tra Novara e Grosseto presso lo stadio Silvio Piola. I padroni di casa allenati da Simone Banchieri scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Desjardins; Corsinelli, Bove, Pogliano, Colombini; Collodel, Schiavi; Malotti, Zunno, Lanini; Rossetti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Magrini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Barosi; Raimo, Cretella, Polidori, Campeol; Kraja, Vrdoljak, Sersanti; Sicurella; Merola, Stijepovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Novara e Grosseto, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.55 volte la posta scommessa.



