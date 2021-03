Diretta/ Novara Lecco (Serie C) streaming video tV: occhio alla rivelazione

DIRETTA NOVARA LECCO: SFIDA COMBATTUTA!

Novara Lecco, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. La rivelazione Lecco continua a sognare e a macinare gioco e punti: in particolare l’ultima settimana è stata da sballo per i ragazzi allenati da Gaetano D’Agostino, che hanno fatto bottino pieno nel doppio impegno interno contro Juventus U23 e Renate. Terza vittoria consecutiva ed ora il Lecco è quarto, a -3 dalla Pro Vercelli seconda e a -5 dal Como primo della classe, che ha disputato però finora una partita in meno. Per capire se i lombardi potranno davvero sognare il salto in Serie B quello in casa del Novara è sicuramente un buon test: i piemontesi hanno bisogno di punti, essendo caduti nel turno infrasettimanale sul campo della Juventus U23. Per la squadra allenata da Simone Banchieri sono solo 3 i punti di vantaggio sulla zona play out e per ritagliarsi la piena tranquillità servirà trovare un altro passo, quando ormai si è arrivati a girone di ritorno inoltrato.

DIRETTA NOVARA LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Lecco non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA LECCO

Le probabili formazioni della sfida tra Novara e Lecco presso lo stadio Silvio Piola. I padroni di casa allenati da Simone Banchieri scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Lanni; Corsinelli, Pogliano, Bove, Cagnano; Schiavi, Collodel; Malotti, Panico, Lanini; Rossetti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gaetano D’Agostino con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Pissardo; Merli Sala, Malgrati, Cauz; Celjak, Foglia, Marotta, Azzi; Iocolano, Mangni; Capogna.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Novara e Lecco, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.95 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.90 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.50 volte la posta scommessa.

