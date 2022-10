Diretta/ Novara Lecco streaming video tv: piemontesi in vetta (Serie C)

DIRETTA NOVARA LECCO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Novara Lecco, in diretta domenica 16 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per la 8^ giornata del campionato di Serie C. Piemontesi in vetta alla classifica del girone A, nonostante nell’ultima uscita in casa dell’Albinoleffe sia arrivata per il Novara la prima sconfitta in campionato, secondo ko consecutivo se si aggiungere lo scivolone in Coppa Italia conto l’Alessandria, con gli azzurri che restano comunque al primo posto a braccetto col Pordenone.

A metà classifica il Lecco, finora a 11 punti e comunque a -3 dalla vetta in una classifica del girone A di Serie C finora molto corta. 7 punti nelle ultime 3 partite disputate dai blucelesti che dopo aver battuto il Mantova e aver pareggiato in casa dell’Albinoleffe hanno battuto in casa la matricola Sangiuliano City. Il 7 marzo 2021 il Novara ha vinto con un rotondo 3-0 l’ultimo precedente interno contro il Lecco, che a sua volta non vince in casa dei piemontesi dall’1-3 del 30 settembre 2007.

NOVARA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Novara Lecco, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Novara Lecco esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA LECCO

Le probabili formazioni della diretta Novara Lecco, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per il Novara, Roberto Cevoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pissardo; Ciancio, Benalouane, Carillo, Goncalves; Masini, Ranieri, Rocca; Gonzalez, Bortolussi, Galuppini. Risponderà il Lecco allenato da Luciano Foschi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Malgrati; Celjak, Battistini, Enrici, Zampataro; Girelli, Maldonado, Lakti; Eusepi, Doudou, Giudici.

NOVARA LECCO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Novara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.

