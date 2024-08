DIRETTA NOVARA MILAN FUTURO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a seguire la diretta di Novara Milan Futuro, una partita valida per la Coppa Italia di Serie C ed inevitabilmente inedita, dal momento che questa è la prima stagione di esistenza per la nuova seconda squadra della società rossonera. Volendo allora fare comunque un confronto tra Novara e Milan Futuro, potremmo dare uno sguardo ad alcuni dati forniti dal sito specializzato Transfermarkt.

Ad esempio l’età media delle due rose, che è di 25,2 anni per il Novara dal momento che i piemontesi sono naturalmente una prima squadra a tutti gli effetti, mentre il dato arriva a soli 20,4 anni per i giovani rossoneri, che potrebbero quindi difettare in esperienza; di contro, ben quattordici giocatori del Milan Futuro sono nel giro delle Nazionali giovanili o, per uno di loro, anche in Nazionale maggiore del proprio Paese, a fronte dello zero in questa voce per il Novara. Infine, ci sono nove stranieri in rosa per i piemontesi e ben tredici invece per gli ospiti. Questi sono alcuni riferimenti statistici che possono essere utili, adesso però a parlare saranno i protagonisti sul campo, via alla diretta di Novara Milan Futuro! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE NOVARA MILAN FUTURO , DIRETTA TV STREAMING

Se volete assistere alla diretta Novara Milan Futuro purtroppo, ad oggi, non ci sono possibilità dato che Sky non la trasmetterà, così come nessun’altra emittente.

Anche per quanto riguarda la diretta streaming non ci sono per il momento soluzioni per assistere all’evento valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C.

SECONDO TURNO

C’è tanta attesa per la diretta Novara Milan Futuro, una sfida Piemonte-Lombardia per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C. La gara andrà in scena allo Stadio Silvio Piola sabato 17 agosto 2024 alle ore 21:00 e sarà la seconda partita della storia per l’U23 rossonera.

La seconda squadra del Diavolo ha esordito tra i Professionisti nel migliore dei modi ovvero battendo 3-0 il Lecco e approdando proprio ai sedicesimi di Coppa. Il Novara invece ha dovuto sudare sette camice nel difficile scontro con il Renate.

I piemontesi, avanti 2-0 nel primo tempo con le reti di Ongaro e Manseri, si sono fatti rimontare da Spedalieri e Bocalon, rinviando il discorso ai calci di rigori. Nella lotteria degli undici metri, gli errori di De Leo e Riviera hanno permesso al Novara, perfetto dal dischetto, di approdare al turno successivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI NOVARA MILAN FUTURO,

Adesso è il momento di analizzare le probabili formazioni della diretta Novara Milan Futuro, partendo dai padroni di casa vestiti d’azzurro. I piemontesi si schiereranno con l’assetto tattico 3-4-2-1. Davanti a Minelli ci sarà il terzetto arretrato composto da Lancini, Bertoncini e Khalioti mentre Ghiringhelli e Agyemang saranno gli esterni. Calcagni e Di Munno si disporranno in mediana con Morosini e Manseri dietro a Ongaro.

Il Milan Futuro opterà verosimilmente al 4-2-3-1 con cui ha battuto il Lecco. Tra i pali Nava con Jimenez, Minotti, Bartesaghi e Bozzolan disposti sulla linea difensiva. In mediana Zeroli-Sandri con Cuenca, Liberali e Sia dietro all’unica punta Camarda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NOVARA MILAN FUTURO

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della diretta Novara Milan Futuro in questo secondo turno di Coppa Italia Serie C. Il successo dei giovani rossoneri è dato a 1.93 dunque saranno i favoriti. L’1 fisso invece è offerto a 3.35.

Il segno X del pareggio è quotato 3.30, giusto per chiudere la panoramica sugli esiti. I bookmaekrs si aspettano una partita con meno di 3 gol visto che l’Under 2.5 è a 1.66 con l’Over 1.96.