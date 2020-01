DIRETTA NOVARA MONZA/ Video streaming tv: la ricca tradizione del big match

Parlando della diretta tra Novara e Monza, certo non possiamo trascurare, alla vigilia della 21^ giornata di Serie C, anche il ricco storico di tale scontro diretto. I dati in tal senso davvero non ci mancano: anzi possiamo contare ben 43 precedenti per tale partita, questi registrati in contesti ufficiali dal 1956 a oggi e tra secondo e terzo campionato italiano, oltre che in Coppa. Nel complesso possiamo dire che per tale scontro diretto non sono mancati i pareggi, ben 19: sono poi state 19 i successi dei biancorossi e 5 le vittorie degli azzurri. Aggiungiamo che naturalmente risale al turno di andata del campionato di Serie C in corso l’ultimo testa a testa segnato tra Novara e Monza e per la precisione alla seconda giornata. Allora ben ricordiamo della vittoria casalinga dei brianzoli con il risultato di 2-0, che pure vede la firma di Finotto e Marchi. (agg Michela Colombo)

La diretta tv di Novara Monza, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Silvio Piola di Novara, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

Novara Monza viene diretta dal signor Matteo Marcenaro, si giocadomenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara e sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. I piemontesi hanno chiuso il loro 2019 con un cambio di passo importante, con 2 vittorie consecutive ottenute contro Pro Patria in trasferta e Siena in casa, quest’ultimo successo con un perentorio 4-0. Il Monza invece dopo 4 vittorie consecutive ha pareggiato 2-2 in casa del Pontedera prima della sosta. I brianzoli restano comunque primi a +10 sullo stesso Pontedera, mentre il Novara insegue a -4 dal secondo posto e a -1 dal Renate terzo, in quarta posizione. All’andata Monza vincente 2-0 sui piemontesi con i gol di Finotto e Marchi: i brianzoli sembrano ormai pronti a festeggiare una promozione in Serie B attesa 19 anni, il girone di ritorno dovrà essere di attenta gestione del vantaggio per gli uomini di Brocchi. Dopo una partenza incerta il Novara ha invece dimostrato di poter risalire e poter puntare almeno al secondo posto, a patto di mantenere la giusta continuità di rendimento.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Novara Monza, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Novara allenato da Simone Banchieri sarà schierato con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Marchegiani; Barbieri, Sbraga, Tartaglia, Cagnano; Nardi, Buzzegoli, Bianchi; Gonzalez, Peralta; Bortolussi. Risponderà il Monza allenato da Christian Brocchi con un 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Lamanna; Lepore, Scaglia, Bellusci, Anastasio; Armellino, Rigoni, Iocolano; Chiricò; Brighenti, Gliozzi.

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 3.80 la vittoria in casa, a 3.35 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 1.90. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



