DIRETTA/ Novara Padova (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (28 gennaio 2024)

DIRETTA NOVARA PADOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Novara Padova evidenzia due formazioni che si ritrovano in classifica rispettivamente al diciassettesimo e secondo posto. Padroni di casa che non stanno realizzando una buona stagione. I punti raccolti sono al momento 19 con ben 7 lunghezze dalla Pergolettese, attualmente salva. Il girone di ritorno deve rappresentare la chance per i piemontesi di recuperare dei punti al fine di ottenere una salvezza al momento, miracolosa.

I gol subiti sono 36 e risultano essere il dato peggiore di questa formazione in quanto è la seconda società ad aver subito più gol dall’inizio del campionato. Dall’altra parte il Padova si affaccia al secondo posto della classifica, cercando di rimanere incollata al Mantova, distante però, 7 punti. Padova che risulta essere la seconda migliore difesa del campionato con 16 reti prese e che in zona offensiva può vantare la presenza di ben due calciatori a quota sei reti: Bortolussi e Liguori. (Marco Genduso)

DIRETTA NOVARA PADOVA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Novara Padova sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio della Tv satellitare Sky, in alternativa sempre con la stessa modalità sarà possibile seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

NOVARA PADOVA: UNA CLASSICA!

Manca poco per immergerci nella diretta di Novara Padova, programmata per oggi 28 gennaio alle ore 14 per la 23esima giornata di Serie C. Da un lato, il Padova, attualmente in seconda posizione in classifica, mira a mantenere la sua posizione nelle zone alte della graduatoria per assicurarsi un posto nei playoff di fine stagione. Dall’altro lato, il Novara si trova in una posizione più delicata, lottando nelle zone basse della classifica combattendo per evitare la retrocessione.

Le squadre sanno bene dell’importanza di ottenere un risultato positivo in questa sfida. Per i chi gioca tra le mura domestiche vincere significherebbe avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica, mentre il Novara cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare punti fondamentali nella lotta per la salvezza. Il contesto della partita è quindi caratterizzato da una sfida di grande rilevanza, con il Padova che cercherà di dimostrare la sua solidità e il Novara che lotta con determinazione per ottenere risultati positivi.

DIRETTA NOVARA PADOVA: PROBABILI FORMAZIONI

Nella prossima diretta di Novara Padova, le probabili formazioni suggeriscono due approcci tattici distinti: i padroni di casa sembrano orientati verso il 3-5-2 che enfatizza la solidità difensiva e la presenza a centrocampo per fare filtro. Il terzino Boccia sarà essenziale nella fase di impostazione, supportato dalla versatilità di Corti, che non solo agirà come attaccante, ma supporterà anche il compagno di reparto e la mezzala Di Munno durante le fasi offensive. Mentre il Padova sembra optare per un modulo più offensivo, schierando un 3-4-3. Il terzino Delli Carri, oltre a svolgere compiti difensivi, sarà il cervello tattico della squadra, contribuendo alla costruzione del gioco.

Entrambe le squadre dovranno bilanciare la solidità difensiva con l’efficacia in attacco per ottenere un risultato positivo. Il Novara, consapevole della necessità di punti per allontanarsi dalle zone pericolose, cercherà di sfruttare il supporto del pubblico di casa. Al contempo, il Padova, desideroso di consolidare la sua posizione nelle prime posizioni della classifica, metterà in campo un approccio più offensivo per conquistare punti preziosi in trasferta.

NOVARA PADOVA, LE QUOTE

La diretta di Novara Padova ha delle quote offerte da Sisal davver niente male: basti pensare alla vittoria del Novara data a 2,5, il segno X invece viene dato a 3,4 e la vittoria del Padova, distinta dal segno 2 viene data a 2.

