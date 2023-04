DIRETTA/ Novara Pergolettese (risultato finale 1-2) streaming: accorcia Spalluto

DIRETTA NOVARA PERGOLETTESE (RISULTATO 1-2): ACCORCIA SPALLUTO

Inizia la ripresa tra Novara e Pergolettese. La Pergolettese vince sul campo del Novara grazie alle reti siglate da Guiu e Abiuso, a fine prima frazione accorcia Spalluto ma il risultato non cambia più. Nella ripresa il Novara attacca a testa bassa ma sbatte contro l’arcigna difesa della Pergolettese. (agg. Umberto Tessier)

GUIU E ABIUSO!

Inizia il match tra Novara e Pergolettese. Queste le formazioni ufficiali. NOVARA: 22 Desjardins, 9 Vuthaj, 13 Carillo, 15 Khailoti, 18 Spalluto, 19 Gonzalez (C), 21 Ranieri, 23 Ciancio, 29 Benalouane (VC), 30 Calcagni, 33 Varone A disposizione: 12 Menegaldo, 20 Pelagotti, 4 Di Munno, 5 Bonaccorsi, 8 Rocca, 11 Lazaar, 16 Fragomeni, 17 Margiotta, 31 Federico, 39 Saidi, 51 Ariaudo

Allenatore: Marco Marchionni. PERGOLETTESE: 22 Soncin, 2 Tonoli, 4 Arini, 7 Bariti (VC), 8 Mazzarani, 10 Varas, 11 Guiu Vilanova, 14 Villa (C), 24 Artioli, 27 Abiuso, 35 Piccinini A disposizione: 1 Rubbi, 12 Cattaneo, 5 Bevilacqua, 13 Lucenti, 15 Andreoli, 17 Cancello, 18 Figoli, 19 Vitalucci, 28 Verzeni, 72 Saccani, 90 Doumbia Allenatore: Alberto Villa. Guiu e Abiuso siglano nel giro di quindici minuti, compagine ospite sul doppio vantaggio. (agg. Umberto Tessier)

NOVARA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Novara Pergolettese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Novara Pergolettese, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, raggruppamento A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano la partita in programma allo “Silvio Piola” di Novara. Match senza dubbio equilibrato tra due squadre in cerca del posizionamento play-off: i padroni di casa stazionano a quota quarantotto punti (quattordici vittorie, sei pareggi, quattordici sconfitte) mentre Mazzarani e compagni hanno totalizzato finora quarantaquattro punti (dodici vittorie, otto pareggi, quattordici sconfitte).

Situazione simile anche in termini di reti: il Novara ha realizzato quarantaquattro gol subendone quaranta mentre la Pergolettese ha messo a referto trentanove reti subendone altrettante. Per l’undici di Villa, però, un occhio anche alla zona play-out visto che il vantaggio sulla Pro Vercelli è di cinque lunghezze. (Giulio Halasz)

NOVARA PERGOLETTESE: PIEMONTESI FAVORITI!

Novara Pergolettese, in diretta alle ore 14.30 di domenica 2 aprile 2023 allo stadio Silvio Piola di Novara, è una gara valida per la 35° giornata del girone A di Serie C. Due squadre che si giocano tanto, punti pesanti in palio questo pomeriggio in territorio piemontese.

Il Novara è nono in classifica con 48 punti, in piena zona playoff: sin qui quattordici vittorie, sei pareggi e quattordici sconfitte. Striscia positiva per gli azzurri, che nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro il Piacenza. La Pergolettese, invece, è tredicesima a quota 44 punti, nel limbo tra zona playout e zona playoff. Dopo tre successi di fila, gli ospiti nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-0 dalla Virtus Verona.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PERGOLETTESE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Novara Pergolettese al via tra pochi minuti. Partiamo dai piemontesi, in campo con il collaudato 3-5-2: Desjardins, Khailoti, Benalouane, Carillo, Calcagni, Varone, Ranieri, Rocca, Ciancio, Galuppini, Vuthaj. Passiamo adesso alla compagine ospite, in campo con lo stesso modulo di gioco: Soncin, Tonoli, Arini, Piccinini, Saccani, Artioli, Figoli, Varas, Villa, Guiu, Abiuso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a scoprire le quote per le scommesse della diretta Novara Pergolettese. Prendiamo spunto dai numeri di Goldbet: la vittoria del Novara è a 1,85, il pareggio è a 3,10, mentre il successo della Pergolettese è a 4,20. L’Under 2,5 è a 1,43, mentre l’Over 2,5 è a 2,50. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,20 e 1,58.











