DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: OGGI BEN CINQUE FINALI

Sarà un lunedì 29 luglio decisamente intenso per la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 oggi, nella piscina della Paris La Défense Arena infatti ci saranno la bellezza di cinque titoli da assegnare, pure con comprensibili speranze azzurre citando in particolare i 100 dorso maschili di cui Thomas Ceccon è il detentore del record del Mondo, ma anche i 100 rana femminili di cui ovviamente Benedetta Pilato è uno dei nomi di spicco. Speriamo di avervi fatto venire l’acquolina in bocca, con il punto di riferimento che è sempre la sessione serale, che è quella dedicata a semifinali e finali a partire dalle ore 20.30.

Parliamo allora subito di queste cinque finali che saranno il culmine della diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024, subito alle ore 20.30 la sessione serale comincerà con i 400 misti femminili, mentre alle ore 20.40 si assegnerà il titolo dei 200 sl maschili. Successivamente ecco i già citati 100 dorso alle ore 21.19 e subito dopo alle ore 21.25 i 100 rana femminili, grandissime emozioni per la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 che infine metterà in palio alle ore 21.41 il titolo dei 200 sl femminili, la gara della vita di Federica Pellegrini.

COME VEDERE LA DIRETTA NUOTO OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Il programma del nuoto è una costante e allora eccoci a ripetere le indicazioni per la diretta tv nuoto Olimpiadi Parigi 2024, tra Rai Sport e Rai Due, anche tenendo conto del Tg2 sul canale generalista che dovrebbe essere proprio alle ore 20.30. In ogni caso un punto di riferimento sarà la diretta streaming video, garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione.

Se invece siete abbonati ai canali di Eurosport, che sono disponibili anche nei pacchetti Sky o DAZN, la scelta potrebbe essere ancora più semplice, mentre per quanto riguarda lo streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, NUOTO OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DEL TERZO GIORNO

Abbiamo naturalmente messo in copertina le ben cinque finali che oggi renderanno meravigliosa la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 in una serata potenzialmente memorabile, ma adesso citiamo anche la sessione mattutina delle batterie, che a cominciare dalle ore 11.00 ci proporrà il primo turno dei 400 misti femminili (in questo caso con qualificazione immediata per la finale di stasera), dei 100 dorso femminili e degli 800 sl maschili.

In questo caso, essendo una gara di lunga distanza, non ci sono le semifinali ma la batteria mattutina porta alla finale che sarà domani per gli otto nuotatori più veloci. Questo significa che nella sessione serale della diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 ci sarà una sola semifinale, cioè appunto quella dei 100 dorso femminili, che alle ore 20.57 si collocherà fra la seconda e la terza finale di una sera ricchissima di finali.