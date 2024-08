DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: OGGI CI ATTENDONO QUATTRO FINALI

La piscina della Paris La Défense Arena sta diventando un luogo speciale per l’Italia, che tanto si è già divertita finora con la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 e allora non vediamo l’ora di scoprire che cosa potrebbe succedere anche oggi, giovedì 1° agosto. Sono già state scritte tante pagine di storia, in particolare grazie ai due ori di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso, anche se oggi a dire il vero sarà una giornata maggiormente di transizione per l’Italia del nuoto, sempre con via alle ore 20.30 per semifinali e finali.

DIRETTA/ Italia Montenegro (risultato finale 11-9): Nicosia da urlo, +2! (pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024)

C’è in verità la finale dei 200 dorso maschili che proprio Thomas Ceccon aveva scelto come sua seconda gara individuale nella diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024, ma sappiamo che la confidenza con le quattro vasche del fenomeno veneto non è come quella con la distanza di cui è campione olimpico e detentore del record del Mondo ed infatti la qualificazione non è arrivata per Ceccon. In ogni caso, questa finale sarà alle ore 20.38 e di certo si annuncia come uno dei momenti di maggiore spicco oggi per la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024.

DIRETTA nuoto Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: Pan Zhan vince con il record del mondo (31 luglio)

COME VEDERE LA DIRETTA NUOTO OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Ci ripetiamo e per tifosi e appassionati sarà quasi noioso, ma se qualcuno scoprisse solo oggi il programma del nuoto ecco che la diretta tv nuoto Olimpiadi Parigi 2024 si dovrebbe dividere tra Rai Sport e Rai Due, anche tenendo conto del Tg2. In ogni caso la diretta streaming video sarà garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione. Se invece siete abbonati, ecco l’offerta dei canali di Eurosport e lo streaming grazie alla piattaforma Discovery Plus, che trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, NUOTO OLIMPIADI 2024 PARIGI

Diretta Simona Quadarella/ Beffa per l'azzurra nei 1500 metri stile! (Olimpiadi Parigi 2024 oggi 31 luglio)

DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DEL SESTO GIORNO

Si cambia mese, da luglio passiamo ad agosto ma naturalmente questo ha importanza molto relativa quando si parla della diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024: ogni giorno ci sono emozioni e oggi ci sono anche altri tre titoli da assegnare. Il primo sarà già alle ore 20.30 quello dei 200 farfalla femminili, del dorso abbiamo detto e allora possiamo passare alle ore 21.11 grazie ai 200 rana femminili ed infine alle ore 22.03 spazio alla finale della staffetta 4×200 sl femminile, gare nelle quali obiettivamente l’Italia non è da copertina.

Per completare la presentazione di quello che ci attenderà stasera nella sessione serale per la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024, ci resta da segnalare che avremo anche tre semifinali, evidentemente di gare che poi assegneranno domani i rispettivi titoli olimpici. Facciamo riferimento ai velocissimi 50 sl femminili, ma anche ai 200 dorso sempre al femminile e ai 200 misti invece in campo maschile. Questo è quanto, poi la piscina darà le sue risposte…