La diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 è tra gli appuntamenti imperdibili di questa giornata. Oggi, lunedì 29 luglio alle ore 21.19, il nuotatore italiano tenterà l’impresa per regalare al tifo azzurro non solo un nuovo successo ma soprattutto un’altra medaglia dopo il successo strabiliante di Nicolò Martinenghi nella finale 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Thomas Ceccon è riuscito ad agguantare la finale dei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 con un tempo quasi da record; 52’’58, dietro di lui solo il cinese Xu con 52’’02. La diretta di questa sera alle ore 21.19 sarà scandita dalla contesa con 3 atleti di assoluto valore: O. Morgan per la Gran Bretagna, R. Murphy per gli Stati Uniti d’America e Ndoye-Brouard per la Francia. In sostanza, la diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 si appresta ad essere un vero e proprio scontro titanico dove il nostro atleta vanta però buone possibilità di scalzare la concorrenza e conquistare un nuovo oro olimpico.

COME VEDERE LA DIRETTA THOMAS CECCON FINALE RANA, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà disponibile in chiaro su Rai Due come tutti gli altri eventi sportivi della competizione. L’appuntamento è anche su Rai Sport al canale 58 del digitale terreste. La diretta streaming della contesa olimpica sarà invece disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

DIRETTA THOMAS CECCON FINALE 100 RANA OLIMPIADI PARIGI 2024: LE PROSPETTIVE

Le aspettative per la diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono alte, è non potrebbe essere altrimenti. Il talento del nuoto azzurro primeggia nello stile di riferimento ma soprattutto le semifinali di ieri hanno messo in evidenza tutto il suo potenziale. Un tempo quasi da record lo ha portato ad agguantare la finale ma è pur vero che il distacco dagli avversari non è stato abissale, anzi.

Il suo 52’’58 è comunque un campanello d’allarme per O.Morgan, anche lui favorito, che ha concluso le semifinali con un tempo di 52’’58. Non resta che attendere la diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 – oggi lunedì 29 luglio 2024 alle ore 21.19 – per concentrare tutto il tifo per lui.