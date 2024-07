DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: OGGI TRE FINALI

Eccoci di nuovo in compagnia della diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 oggi, domenica 28 luglio: naturalmente il nuoto continua ad essere un evento fondamentale nella prima parte di questa edizione dei Giochi Olimpici, nella piscina della Paris La Défense Arena, con una grande cornice di pubblico fin dalle prime qualificazioni di ieri mattina e poi a maggior ragione nella sessione serale, che è quella dedicata a semifinali e finali e lo sarà anche oggi, a partire dalle ore 20.30.

Dal momento che stiamo fissando gli orari più significativi per la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024, possiamo segnalare che subito alle ore 20.30 la sessione serale comincerà con i 400 misti maschili, seguito alle ore 20.40 dai 100 farfalla femminili, quindi due finali per cominciare. Successivamente ci saranno soprattutto semifinali in vista di quanto ci sarà da assegnare domani, ma attenzione naturalmente alle ore 21.44, quando avremo la finale dei 100 rana maschili, ultimo oro in palio oggi per la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA NUOTO OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Evidentemente gli orari sono sempre gli stessi per il programma del nuoto e questo significa che possiamo sostanzialmente ripetere quanto detto già ieri per seguire la diretta tv nuoto Olimpiadi Parigi 2024 in particolare della sessione serale, magari tra Rai Sport e Rai Due, anche tenendo conto del Tg2 sul canale generalista. In ogni caso un punto di riferimento sarà la diretta streaming video, garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione.

Se invece siete dotati di abbonamenti a televisioni o piattaforme a pagamento, ecco i canali di Eurosport, che sono disponibili anche nei pacchetti Sky o DAZN, mentre per quanto riguarda lo streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, NUOTO OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTO IL PROGRAMMA ODIERNO

Noi adesso vogliamo fornirvi una guida essenziale per seguire tutto quanto accadrà nelle prossime ore con la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 e allora bisogna ricordare innanzitutto la sessione mattutina delle batterie, che a cominciare dalle ore 11.00 ci proporrà il primo turno dei 200 stile libero maschili, dei 400 misti sempre maschili (in questo caso con qualificazione immediata per la finale di stasera), dei 100 rana femminili, dei 100 dorso maschili e dei 200 sl anche al femminile, tra gli altri quindi ecco in acqua Benedetta Pilato e Thomas Ceccon.

Nella sessione serale, ovviamente abbiamo già citato le tre finali ma per completare il quadro della diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 ci sono da citare anche le semifinali, che fatalmente saranno quelle delle gare più brevi che al mattino hanno avuto le batterie. Possiamo infatti ricordare che fino ai 200 metri si disputano tre turni, batterie e semifinali un giorno e la finale quello successivo, mentre dai 400 metri in su i turni sono due (battere e finali), ma nel caso dei misti tutto nella stessa giornata – nel caso di 800 e 1500 sl invece sarebbero due giorni, per dare più respiro.