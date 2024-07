DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: LE PRIME QUATTRO FINALI

La diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 ci fa compagnia fin dal primo giorno, cioè da oggi sabato 27 luglio: non è una novità, tradizionalmente il nuoto è lo sport di riferimento della prima settimana prima di cedere idealmente il testimone all’atletica – curiosità: fra quattro anni a Los Angeles sarà il contrario. Si comincia e subito ci saranno quattro titoli da assegnare, naturalmente in gare che prevedono due soli turni, quindi con batterie nella sessione del mattino e poi subito le finali alla sera, mentre per altre gare oggi avremo i primi due turni.

In particolare, segnaliamo che l’appuntamento fondamentale sarà a partire dalle ore 20.30, quando avrà inizio nella piscina della Paris La Défense Arena la sessione serale che assegnerà appunto i titoli olimpici delle quattro finali che saranno in programma oggi, oltre ad alcune semifinali per decretare la composizione delle finali invece di domani. Possiamo subito ricordare che le finali di oggi saranno quelle dei 400 sl sia maschili (ore 20.42) sia femminili (ore 20.52) e più avanti delle due staffette 4×100 sl, in questo caso con le donne (ore 21.34) a precedere la medesima finale al maschile, che chiuderà il programma del giorno per la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 alle ore 21.44.

COME VEDERE LA DIRETTA NUOTO OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La programmazione esatta è sempre difficile da fornire nel contesto di un evento come i Giochi Olimpici, possiamo dire che in chiaro la diretta tv nuoto Olimpiadi Parigi 2024 della sessione serale sarà presumibilmente nella prima parte su Rai Sport e poi dalle 21.00 su Rai Due, perché sul canale generalista alle ore 20.30 c’è il Tg2. Dovrebbe quindi essere necessario un cambio di canale, con l’alternativa della diretta streaming video che sarà garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione.

Se invece siete dotati di abbonamenti a televisioni o piattaforme a pagamento, il quadro si allarga. Il canale di riferimento è Eurosport, disponibile anche nei pacchetti Sky o DAZN, mentre per quanto riguarda lo streaming è fondamentale Discovery Plus, la piattaforma che trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, NUOTO OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: FOCUS STAFFETTA 4X100

Le emozioni quindi saranno garantite fin da oggi con la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 e in ottica italiana le aspettative sono rivolte in particolare sulla staffetta 4×100 sl maschile, che a Tokyo fu meravigliosa medaglia d’argento con il quartetto composto da Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri, secondi dietro agli Usa e davanti all’Australia per il primo podio olimpico di sempre ottenuto dall’Italia in questa specialità, una pagina storica ma certamente non isolata, perché in seguito questa squadra si è confermata fra le più forti al mondo.

Infatti, nella staffetta 4×100 sl maschile l’Italia è stata di bronzo ai Mondiali di Budapest 2022 alle spalle dei due colossi e poi di nuovo argento a Fukuoka 2023, quando l’Australia ha fatto il ribaltone e si è presa l’oro e pure gli Azzurri sono stati capaci di nuotare più veloci degli Stati Uniti. Le aspettative quindi sono molto alte in quella che chiaramente per noi sarà la finale di punta della giornata per la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024…