Diretta/ Olanda Belgio streaming video TV: una superclassica (Nations League)

DIRETTA OLANDA BELGIO: GRANDE SFIDA IN EQUILIBRIO

Olanda Belgio, in diretta domenica 25 settembre 2022 alle ore 20.45 presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, sarà una sfida valida per la Lega A di UEFA Nations League. Una superclassica e una rivalità che dura da un secolo tra le due Nazionali. L’Olanda è virtualmente già prima nel girone di Nations League avendo vinto 1-4 l’andata in Belgio, con i Diavoli Rossi che, a -3 dagli Orange, dovranno vincere in goleada per riuscire a ribaltare la situazione in testa alla final four.

Probabili formazioni Olanda Belgio/ Quote: Frenkie De Jong, la certezza orange

Il Belgio è stato altalenante in questa Nations League ma ha vinto le ultime due partite disputate contro Polonia e Galles, l’Olanda finora ha fatto sempre bottino pieno fatta eccezione per il pareggio in casa contro la Polonia. Al 9 novembre 2016 in amichevole risale l’ultimo match in Olanda tra le due selezioni, terminato con un pareggio 1-1. Al 29 maggio 2004 risale l’ultima vittoria del Belgio in Olanda, gli Orange non battono i Diavoli Rossi in casa dal 3-1 delle qualificazioni mondiali del 6 settembre 1997.

Probabili formazioni Danimarca Francia/ Quote: occasione anche per Jordan Veretout

OLANDA BELGIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Olanda Belgio sui canali Sky ed in streaming video sull’applicazione Sky Go. Olanda Belgio, sarà trasmessa sul canale Sky Sport Uno per tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare. Inoltre questo match di UEFA Nations League sarà trasmesso anche in chiaro sul digitale terrestre su Tv8.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA BELGIO

Le probabili formazioni della diretta Olanda Belgio, match che andrà in scena alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Per l’Olanda, Louis Van Gaal schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cillessen; de Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, de Roon, de Jong, Malacia; Bergwijn; Gakpo, Janssen. Risponderà il Belgio allenato da Roberto Martinez con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Mignolet; Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker; T.Hazard, Witsel, Tielemans, Castagne; E.Hazard, Batshuayi, Mertens.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Lettonia in Lega C! Diretta gol live score

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE OLANDA BELGIO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olanda Belgio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Olanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Belgio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA