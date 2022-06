DIRETTA/ Olanda Galles video streaming tv: nove vittorie su nove per gli orange

DIRETTA OLANDA GALLES: I TESTA A TESTA

Tra poco si gioca la diretta di Olanda Galles. In occasione della partita di andata avevamo ricordato come queste due nazionali si fossero affrontate in otto occasioni (con quattro amichevoli) e di come gli orange avessero sempre vinto. Per i Dragoni il quadro è diventato ancor più negativo lo scorso 8 giugno: l’Olanda infatti è passata al Cardiff City Stadium con i gol di Teun Koopmeiners e Wout Weghorst, un finale incredibile perché la rete dell’attaccante è arrivata al 94’, due minuti dopo il pareggio con cui Rhys Norrington-Davies sembrava aver portato in cascina un punto per il Galles.

La nazionale britannica dunque entra nel match di Nations League con nove sconfitte in altrettante gare contro l’Olanda: una vera e propria maledizione, fatta anche di sconfitte incredibili come il 7-1 già raccontato, nel novembre 1996. L’ultima partita disputata nei Paesi Bassi è stata invece quella del giugno 2014: era un’amichevole e gli orange preparavano il Mondiale in cui avrebbero centrato il terzo posto. Anche allora il CT era Louis Van Gaal; la vittoria per 2-0 era maturata grazie ai gol di Arjen Robben e Jeremain Lens, uno per tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA OLANDA GALLES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Olanda Galles sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

OLANDA GALLES: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Olanda Galles, in diretta martedì 14 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadion De Kuip di Rotterdam sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. L’Olanda si sta affermando in questa competizione come squadra imprevedibile e ad alta vocazione spettacolare, seguendo i dettami di Van Gaal: dopo le due vittorie esterne contro Belgio e Galles, gli orange sono andati sotto 0-2 contro la Polonia, per poi recuperare e pareggiare con le reti di Klaassen e Dumfries.

Il Galles era partito con due sconfitte contro Polonia e Olanda, vincente nel recupero a Cardiff, in questa Nations League pur nel mezzo dell’euforia per la qualificazione conquistata a Qatar 2022. Nell’ultimo impegno disputato per Bale e compagni è arrivato anche il primo punto in questa Nations League, ottenuto recuperando a 4′ dal novantesimo il Belgio, in vantaggio con Tielemans ma poi costretto sull’1-1 sul campo di Cardiff da una rete di Brennan Johnson. L’Olanda resta comunque prima a 7 punti, a +3 su Belgio e Polonia, Galles al momento a fondo classifica a quota 1.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GALLES

Le probabili formazioni della diretta Olanda Galles, match che andrà in scena allo Stadion De Kuip di Rotterdam. Per l’Olanda, Louis Van Gaal schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Flekken, Timber, de Vrij, Aké, Dumfries, Berghuis, Klaassen, de Jong, Blind, Bergwijn, Depay. Risponderà il Galles allenato da Robert Page con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Hennessey, Mepham, Rodon, Davies, Ampadu, Roberts, Allen, Wilson, Williams, Bale, James.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olanda Galles, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Galles, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.

