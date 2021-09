Diretta/ Olanda Italia streaming video tv: secondo test per gli Europei (Under 19)

Olanda Italia, in diretta lunedì 6 settembre 2021 alle ore 15,30 presso lo Sportpark de Krom di Katwijk, sarà una sfida amichevole tra le due selezioni Under 19. Gli azzurrini sono reduci da una sconfitta nel precedente test contro l’Inghilterra, vincente 2-0 nell’amichevole disputata lo scorso 2 settembre presso il centro federale inglese di St. George Park. Passati in vantaggio al 10’ con un rigore realizzato da Scarlett, i padroni di casa hanno raddoppiato al 34’ con Soonsup-Bell, ma gli azzurrini hanno avuto diverse occasioni per accorciare le distanze, colpendo anche una traversa col talento della Juventus Fabio Miretti.

DIRETTA/ Italia Serbia U20 video streaming tv: le parole di Alberto Bollini

Nel secondo tempo Giovanni Fabbian, Baldanzi ed Egharevba hanno avuto altre occasioni da gol per l’Italia. Il tecnico Carmine Nunziata può comunque ritenersi soddisfatto della prova dei suoi considerando che queste amichevole sono propedeutiche per affrontare le gare della prima fase di qualificazione del Campionato Europeo, in programma dal 6 al 12 ottobre in Slovenia dove l’Italia Under 17 affronterà la nazionale padrona di casa, l’Islanda e la Lituania.

Diretta/ Germania Italia Under 17 (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA OLANDA ITALIA UNDER 19 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Olanda Italia Under 19, sfida amichevole di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICA/ Diretta gol live: tedeschi ok!

OLANDA ITALIA UNDER 17: LE PROBABILI FORMAZIONI

Seconda amichevole, dunque, per la Nazionale Under 19 e per le probabili formazioni della diretta tra Olanda e Italia si può tenere in considerazione il 4-3-1-2 schierato dal CT Nunziata per il match contro l’Inghilterra: Desplanches; Mulazz, Coppola, Scalvini, Sandon; Casadei, Zuccon, Fabbian; Miretti; Mancini, Gnonto. E’ bene ricordar anche i giocatori azzurri convocati dal CT Carmine Nunziata. Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Gabriele Mulazzi (Juventus), Thomas Sandon (Vicenza), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter); Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Nicolò Cavuoti (Cagliari), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Federico Zuccon (Atalanta); Attaccanti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Destiny Efosa Egharevba (Fiorentina), Degnand Wilfred Gnonto (Zurigo), Tommaso Mancini (Vicenza), Stephane Henoc N’Gbesso (Milan).



© RIPRODUZIONE RISERVATA