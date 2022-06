DIRETTA/ Olanda Polonia streaming video tv: precedenti sorridono a… (Nations League)

DIRETTA OLANDA POLONIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Olanda Polonia ci presenta un quadro abbastanza esteso: sono infatti 17 i precedenti tra le due nazionali, il trend attuale sorride certamente alla nazionale orange che entra in questa sfida di Nations League con un’imbattibilità che dura addirittura dal maggio 1979, fatta di sei vittorie (comprese cinque negli ultimi match in assoluto) e quattro pareggi. Vero è anche che, prima dell’ultima Nations League, le due nazionali avevano disputato un’amichevole nel giugno 2016 e in quell’occasione erano tornate a sfidarsi dopo 16 anni.

Dunque non troppi match in epoca recente, la rivalità si è sviluppata soprattutto negli anni Sessanta e Settanta ma curiosamente non abbiamo nessuna partita nella fase finale di un grande torneo (ci siamo andati vicino: nel 1974 la Polonia ha sfiorato la finale del Mondiale, perdendo contro la Germania con tanto di polemiche per un campo preventivamente bagnato dagli addetti tedeschi). Sia come sia, la Polonia ha battuto l’Olanda soltanto tre volte e lo ha sempre fatto in casa; l’ultima partita giocata nei Paesi Bassi è del settembre 2020, appunto per il girone di Nations League, e gli orange l’hanno vinta 1-0 con il gol di Steven Bergwijn. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA OLANDA POLONIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Olanda Polonia, in diretta sabato 11 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadion De Kuip di Rotterdam sarà una sfida valevole per la terza giornata della UEFA Nations League. Orange inarrestabili finora, con le prestazioni in questa Nations League che stanno proiettando la Nazionale allenata da Van Gaal tra le favorite del prossimo Mondiale. Dopo il poker a domicilio rifilato al Belgio, l’Olanda ha espugnato anche il campo del Galles con un gol di Weghorst al 94′, dopo aver subito il pari pochi secondi prima sempre nel recupero.

Momento nero invece per la Polonia che dopo la vittoria sul Galles si era portata in vantaggio in casa del Belgio, per poi venire travolta da una clamorosa goleada dei Diavoli Rossi, vincenti alla fine col punteggio di 6-1. Un risultato che potrebbe lasciare anche strascichi sul morale della formazione polacca. Il 4 settembre 2020, sempre in un match di Nations League, l’Olanda ha ospitato per l’ultima volta la Polonia, vincendo 1-0 con una rete di Bergwjin.

DIRETTA OLANDA POLONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Olanda Polonia sarà trasmessa per tutti gli abbonati Sky, canale Sky Sport Uno: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA POLONIA

Le probabili formazioni della diretta Olanda Polonia, match che andrà in scena allo Stadion De Kuip di Rotterdam. Per l’Olanda, Louis Van Gaal schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Flekken, deVrij, Van Dijk, De Ligt, Dumfries, Klaassen, deJong, Koopmeiners, Berghuis, Bergwjin, Depay. Risponderà la Polonia allenata da Czesław Michniewicz con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Grabara, Puchacz, Glik, Bednarek, Bereszynski, Krychowiak, Zurkowski, Zalewski, Zielinski, Lewandowski, Buksa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olanda Polonia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olanda con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo della Polonia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.











