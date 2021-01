Diretta/ Olbia Alessandra (Serie C) streaming video e tv: sardi alla verifica

DIRETTA OLBIA ALESSANDRIA: LONGO NON VUOLE FERMARSI!

Olbia Alessandria, in diretta dallo stadio Bruno Nespoli di Olbia, in programma sabato 30 gennaio 2021 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sardi alla verifica in un momento complicato, che ha visto l’Olbia costretta a interrompere, nell’ultimo turno di campionato, la serie positiva di cui si era resta protagonista, cadendo sul campo del Pontedera ma mantenendo comunque 3 punti di vantaggio rispetto alla zona play out. Quello contro l’Alessandria sarà un banco di prova importante, con i grigi che hanno iniziato al meglio l’era di Moreno Longo in panchina, andando a battere con un secco 2-0 la Pistoiese in casa e mantenendo così il quarto posto in classifica, a -1 dalla Pro Vercelli terza. Certo, Como e Renate che guidano la classifica a un punto di distanza l’una dall’alta sono ancora lontane. ma l’Alessandria può comunque puntare almeno al podio per poi provare a giocarsi le sue carte per la B ai play off.

DIRETTA OLBIA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Alessandria non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della sfida tra Olbia e Alessandria allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. I padroni di casa allenati da Max Canzi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Tornaghi; Pisano, Emerson, Altare, Cadili; Pennington, Lella Ladinetti; Biancu; Ragatzu, Udoh. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Moreno Longo con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Pisseri; Blondett, Cosenza, Prestia; Mora, Bruccini, Giorno, Chiarello, Parodi; Eusepi, Arrighini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Olbia Alessandria: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.95 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.45 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA