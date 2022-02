DIRETTA/ Olbia Entella video streaming tv: meglio gli isolani nei precedenti

DIRETTA OLBIA ENTELLA: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Olbia Entella: una partita che nella storia ha avuto 7 incroci, con un quadro decisamente favorevole alla squadra sarda. Sono infatti 3 le vittorie dell’Olbia, contro un solo successo dei liguri e dunque tre pareggi; quello che spicca è sicuramente il numero dei gol totali, che sono stati 27. Solo in due casi – entrambe vittorie casalinghe degli isolani – ha segnato soltanto una delle due squadre, mentre i tre pareggi sono stati ricchi di reti con un doppio 3-3 (sempre in Liguria) e un 2-2 ancora a Chiavari. L’unica vittoria dell’Entella risale al novembre 2018 e quella partita era terminata 3-2; dobbiamo anche ricordare che le prime quattro sfide sono andate in scena negli anni Settanta.

Possiamo comunque citare approfonditamente l’ultima affermazione casalinga dell’Olbia, che risale al gennaio 2019: Michele Filippi era l’allenatore della squadra di casa, il finale di primo tempo era stato scintillante perché al 39’ Damir Ceter aveva portato in vantaggio i sardi ma due minuti più tardi Dany Mota aveva pareggiato. Alla fine la Virtus Entella era caduta a 9 minuti dal 90’, con la doppietta personale dello scatenato Ceter. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA OLBIA ENTELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Entella è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

OLBIA ENTELLA: TRASFERTA OSTICA PER I LIGURI

Olbia Entella, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie C. Sardi per il riscatto in campo dopo un passaggio difficile nelle ultime due partite disputate in campionato. Al tris incassato sul campo del Cesena si è aggiunto l’ultimo ko interno contro l’Ancona Matelica che ha fatto scendere l’Olbia al confine della zona play off, a quota 28 punti in coabitazione con la Lucchese al decimo posto.

L’Entella è una squadra in salute ed un osso duro da affrontare: grazie alla vittoria in goleada in casa, 5-1 contro il Montevarchi, dell’ultimo turno i liguri hanno agganciato il Pescara al quarto posto a quota 39 punti e hanno avvicinato a 5 lunghezze di distanza il Cesena terzo. Il match d’andata tra Entella e Olbia si è chiuso con un rocambolesco 3-3, il 23 gennaio 2019 si è disputato l’ultimo precedente tra le due squadre in casa dei sardi, terminato 2-1 in favore dell’Olbia.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Olbia Entella, match che andrà in scena al Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Max Canzi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci; Pisano, Boccia, Travaglini; Arboleda, La Rosa, Lella, Pinna; Biancu; Ragatzu, Udoh. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Borra; Coppolaro, Silvestre, Chiosa, Barlocco; Karic, Paolucci, Dessena; Capello; Merkaj, Magrassi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Nespoli di Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



