Diretta/ Olbia Grosseto streaming video tv: sardi a caccia dei play-off (Serie C)

La diretta di Olbia Grosseto, partita valida per l’ultima giornata del campionato di Serie C, andrà in scena sabato 23 aprile a partire dalle ore 17.30 allo Stadio Bruno Nespoli. Gli ospiti sono ormai matematicamente retrocessi, mentre i padroni di casa hanno ancora un’occasione per aggiudicarsi un posto ai play-off. Per ottenerlo dovranno obbligatoriamente vincere e sperare in un passo falso delle squadre che occupano le posizioni sopra di loro in classifica.

I sardi in questa annata hanno raccolto fin troppi pareggi, che hanno fatto sì che adesso non abbiano assicurato un posto nella prossima fase del campionato. La vittoria ottenuta nello scorso turno sul campo della Fermana, tuttavia, li fa ancora sperare. La concorrenza è però molto fitta. Per i toscani invece ormai non c’è più nulla da fare. La sconfitta maturata nella scorsa giornata contro la Lucchese li ha definitivamente condannati al ritorno tra i dilettanti.

La diretta di Olbia Grosseto non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match valido per l’ultima giornata di Serie C nel suo palinsesto: essa sarà disponibile esclusivamente in streaming. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

Le probabili formazioni della diretta Olbia Grosseto rivelano che ci sono delle assenze tra le due squadre. I padroni di casa non hanno a disposizione gli squalificati Mancini e Pisano. Salvo questo il tecnico Massimiliano Canzi, data la vittoria dello scorso turno, dovrebbe optare per il medesimo undici con il modulo del 3-4-1-2: Ciocci; Brignani, La Rosa, Boccia; Travaglini, Lella, Ladinetti, Arboleda; Biancu; Ragatzu, Udoh. Per gli ospiti invece non ci sono assenze ma questa partita non sarà altro che una passerella, per cui non è da escludere che il tecnico Agenore Maurizi scelga di fare del turnover nel suo 3-5-2: Barosi; Ciolli, Gorelli, Siniega; Raimo, Piccoli, Rabiu, Artioli, Semeraro; Capanni, Nocciolini.

Le quote della diretta Olbia Grosseto, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, regalano il favore dei pronostici ai sardi. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è offerta infatti a 1,57. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,55. Il successo degli ospiti, con il segno 1, è quotato infine a 5,15.











