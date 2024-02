Diretta/ Olbia Gubbio streaming video e tv. Obiettivo riscatto (Serie C, 25 febbraio 2024)

OLBIA GUBBIO: SARDI NEI GUAI!

Olbia Gubbio, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. L’Olbia si concentra sulla lotta per la salvezza, con l’obiettivo minimo di tenere dietro la Fermana e evitare la retrocessione diretta. Attualmente, la squadra di Gaburro ha un vantaggio di tre punti sui marchigiani. La salvezza diretta sembra essere un traguardo difficile da raggiungere, considerando il distacco di nove punti dal quindicesimo posto. L’Olbia presenta il peggiore attacco del campionato e non vince una partita da un mese (l’ultima vittoria risale al 28 gennaio contro l’Arezzo). Negli ultimi quattro incontri ha ottenuto solo un punto e nell’ultima partita ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Pineto.

Anche il Gubbio deve fermare un trend negativo dopo la sconfitta contro il Carrara e il deludente pareggio casalingo contro l’Entella per 0-0. Questo risultato ha allontanato la squadra di Braglia dalla terza posizione, attualmente occupata dalla Carrarese, distante cinque punti. Nonostante sia al quinto posto e solidamente in zona play off, il Gubbio deve migliorare le sue prestazioni in trasferta (nonostante le quattro vittorie consecutive prima della sconfitta contro il Carrara, che ha segnato la settima sconfitta stagionale lontano dal “Barbetti”) e cercare di posizionarsi il più in alto possibile in classifica.

OLBIA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Olbia Gubbio sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Gubbio e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Olbia Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Marco Gaburro schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi; Arboleda, Motolese, Palomba, Montebugnoli; Dessena, La Rosa, Mameli; Biancu; Ragatzu, Bianchimano. Risponderà il Gubbio allenato da Piero Braglia con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Greco; Corsinelli, Signorini, Tozzuolo, Dimarco; Brambilla, Rosaia, Bumbu; Spina; Di Massimo, Udoh.

OLBIA GUBBIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











