Diretta/ Olbia Gubbio streaming video tv: umbri d’acciaio (Serie C)

DIRETTA OLBIA GUBBIO: OSPITI IMBATTUTI

Olbia Gubbio, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Sardi a caccia di una vittoria che sarebbe estremamente importante, dopo i primi successi ottenuti in questo campionato nelle giornate iniziali. Ma dopo un punto conquistato in 3 partite gli uomini di Max Canzi non hanno un compito facile, vista la solidità dimostrata finora dagli avversari umbri.

Il Gubbio infatti è ancora imbattuto con 4 pareggi e 2 vittorie finora messe in archivio nel cammino nel girone. Nel turno infrasettimanale neanche il Pescara è riuscito a piegare gli uomini di Torrente, 2-2 il risultato con gli abruzzesi che hanno dovuto anche rimontare due volte gli esuberanti rossoblu, che ora si trovano in piena zona play off a quota 10 punti in classifica, mentre l’Olbia è attardata di 3 lunghezze rispetto ai diretti avversari, comunque ancora una spanna avanti al quintultimo posto.

DIRETTA OLBIA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Gubbio non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Olbia Gubbio, match che andrà in scena al Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Max Canzi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci, La Rosa, Boccia, Emerson, Travaglini; Palesi, Chierico, Lella; Ragatzu; Mancini, Udoh. Risponderà il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Migliorini; Miguel Angel, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Malaccari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Nespoli di Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.



