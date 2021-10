Diretta/ Olbia Imolese (Serie C) streaming video e tv. Dopo le sconfitte

DIRETTA OLBIA IMOLESE: PARTITA DAL RISULTATO INCERTO

Olbia Imolese, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre sono reduci da un ko, i sardi hanno perso sabato scorso in casa della capolista Reggiana, sicuramente complicato come impegno dopo 4 punti ottenuti nelle ultime due partite. L’Olbia è comunque risalita nelle ultime settimane a quota 10 punti, più lontana dalla zona calda della graduatoria del girone B, a una sola lunghezza di distanza dall’avversario di turno.

Diretta/ Imolese Carrarese (risultato finale 2-4): i santernini si svegliano tardi

L’Imolese dalla sua è reduce da due sconfitte consecutive, contro Ancona Matelica e Carrarese: allarma difesa per la formazione emiliana che ha incassato 7 gol in queste ultime due sfide, che hanno comunque interrotto una serie di due vittorie consecutive che avevano assestato l’Imolese a metà classifica, al momento con 11 punti in classifica. Questa sfida potrebbe dunque essere un vero esame di maturità per le due squadre, che con 14 gol incassate fanno parte del gruppo delle formazioni con peggior difesa nel girone: un aspetto da sistemare per trovare la giusta continuità nel cammino in campionato.

Diretta/ Reggiana Olbia (risultato finale 2-0) video tv: decide doppietta Lanini

DIRETTA OLBIA IMOLESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Imolese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA IMOLESE

Le probabili formazioni di Olbia Imolese, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Pinna S.; Lella, Giandonato, Chierico; Palesi; Udoh, Ragatzu. Risponderà l’Imolese allenata da Gaetano Fontana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Melgrati; Cerretti, Angeli, Vona, Lia; Lombardi A, Palma, Benedetti; Lombardi L, Belloni, Turchetta.

Diretta/ Olbia Gubbio (risultato finale 1-0): vittoria dei sardi con la firma Lella!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Nespoli di Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Imolese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA