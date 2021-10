Diretta/ Olbia Modena streaming video tv: canarini in volo (Serie C)

DIRETTA OLBIA MODENA: OSPITI SCATENATI!

Olbia Modena, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. I sardi hanno sfruttato nel migliore dei modi l’ultimo turno infrasettimanale, andando a vincere in trasferta 0-2 in casa del Montevarchi e incamerando punti preziosi per la classifica, trovandosi ora a una sola lunghezza dalla zona play off con un buon bottino di 13 punti. Ma dovranno fare attenzione a un Modena che sta proseguendo nella sua scalata in classifica.

I Canarini allenati da Attilio Tesser con il blitz in casa del Pescara, molto importante viste le ambizioni di inizio campionato del club abruzzese, hanno centrato la quarta vittoria nelle ultime cinque sfide disputate in campionato, risalendo da soli al quarto posto in classifica e tallonando le battistrada Reggiana, Cesena e Ancona. Gli emiliani per puntare davvero al vertice dovranno solo evitare gli alti e bassi di questa prima parte di campionato, testimoniati dal rendimento recente con 5 vittorie e 2 sconfitte negli ultimi 7 incontri.

DIRETTA OLBIA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Modena non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA MODENA

Le probabili formazioni della diretta Olbia Modena, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci; Pisano, Boccia, Emerson, Travaglini; Palesi, Giandonato, Lella; Biancu; Ragatzu, Udoh. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno; Azzi, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Di Paola, Gerli, Armellino; Mosti; Ogunseye, Bonfanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Nespoli di Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.

