Diretta/ Olbia Pistoiese streaming video tv: orange, nuova chance (Serie C)

DIRETTA OLBIA PISTOIESE: SARDI FAVORITI!

Olbia Pistoiese, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Nuova chance per gli orange dopo il ripescaggio, concretizzatosi per la formazione toscana dopo un’estate passata con il cuore in gola e che ha evitato la relegazione nei campionato dilettanti. Avvio problematico con la squadra ancora in costruzione e la Pistoiese all’esordio in Coppa Italia di Serie C ha dovuto cedere subendo un tris in casa del Cesena, ma il tecnico Sassarini spera di trovare riscontro più positivi nell’atteso esordio in campionato.

Anche l’Olbia ha abbandonato prematuramente la Coppa Italia di categoria, ritrovandosi sconfitta con un 2-0 abbastanza netto sul campo del Pescara. La formazione sarda punta comunque a un campionato di livello, nella passata stagione l’Olbia è andata vicina alla qualificazione nei play off, sfumata con il calo nelle ultime giornate, ma la salvezza è stata comunque molto tranquilla e la squadra di Max Canzi punta a confermarsi solida e a mantenersi tra i professionisti senza vivere agitazioni eccessive. Partire col piede giusto sarà dunque fondamentale, anche e soprattutto per il morale.

DIRETTA OLBIA PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Pistoiese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PISTOIESE

Le probabili formazioni di Olbia Pistoiese, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli. Per l’Olbia, Max Canzi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci; Arboleda, La Rosa, Emerson, Travaglini; Giandonato, Occhioni, Lella; Biancu; Ragatzu, Udoh. Risponderà la Pistoiese allenata da David Sassarini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Pozzi; Moretti, Sabotic, Sottini; Pertica, Tempesti, Mal, Martina; Minardi; Pinzauti, Ubaldi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Nespoli di Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Pistoiese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



