Diretta/ Olbia Rimini streaming video tv: in Sardegna i biancorossi (Serie C)

DIRETTA OLBIA RIMINI: GRANDE EQUILIBRIO!

La diretta di Olbia Rimini, partita in programma domenica 22 gennaio ore 14:30, racconta di una sfida tra due compagini reduci da una sconfitta in campionato. I sardi arrivano infatti dal ko sul campo della Vis Pesaro, risultato arrivato dopo la vittoria contro il Montevarchi. Si tratta invece dl terzo insuccesso consecutivo per il Rimini, sconfitto da San Donato, Cesena e dalla Virtus Entella nello scorso turno.

Il rendimento casalingo dell’Olbia è in miglioramento come testimonia la sola sconfitta nelle ultime cinque gare con una vittoria e tre pareggi che hanno fatto smuovere la classifica. Rimini che invece non conosce mezze misure con zero pareggi nei recenti cinque incontri, due vittorie e tre sconfitte.

OLBIA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Olbia Rimini è consultabile su Eleven Sports, dove le partite di serie C vengono caricate continuamente. Usufruibile l’abbonamento disponibile sia mensile sia stagionale

La diretta Olbia Rimini è reperibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

OLBIA RIMINI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Olbia Rimini vedono i sardi schierarsi verosimilmente con il 3-4-1-2. Tra i pali Sposito, trittico difensivo con Travaglini, Emerson e Brignani. A centrocampo sulla fascia destra Fabbri, sul lato opposto Sperotto e al centro Incerti-Biancu. Sulla trequartisti, a fare da collante tra centrocampo e attacco, ci sarà Ragatzu con Nanni e Contini attaccanti titolari.

Il Rimini risponde con il 4-3-1-2: Galeotti in porta, da destra verso sinistra la difesa composta da Tofanari, Pietrangeli, Allievi e Haveri. Pasa in cabina di regia con Delcarro e Tonelli mezzali. Gabbianelli invece supporterà le due punte Santini e Rossetti, autore dell’unico gol nel 4-1 subito contro l’Entella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse per la diretta tra Olbia Rimini vedono gli ospiti leggermente favoriti. Snai infatti quota il successo esterno a 2.50 contro i 2.75 in favore dei sardi, con il pareggio messo a tre volte la posta in palio.

