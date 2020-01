Diretta Olbia Siena/ Streaming video tv: obiettivi opposti in palio (Serie C)

Olbia Siena, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni della sezione Aia di Rovereto, ci terrà compagnia alle ore 18.00 di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. Ricordiamo che oggi si gioca a causa dello sciopero di dicembre, che ha reso necessario un turno infrasettimanale aggiuntivo nel campionato di Serie C. Olbia Siena mette di fronte formazioni con esigenze ben diverse. I padroni di casa sardi con appena 14 punti sono infatti il fanalino di coda della classifica di questo gruppo e devono fare di tutto per allontanare lo spettro della retrocessione; il Siena invece ha 32 punti e punta a consolidarsi sempre di più in zona playoff. Domenica l’Olbia ha ottenuto un buon pareggio contro il Pontedera, anche se la vittoria della rivale Giana Erminio ha comportato l’aggancio dei lombardi e dunque l’ultimo posto; il Siena invece ha perso per 3-1 il derby con la Carrarese e adesso spera di risollevarsi con questa trasferta in Sardegna, comunque da non sottovalutare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Olbia Siena; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA SIENA

Uno sguardo adesso anche alle probabili formazioni verso Olbia Siena. Mister Brevi potrebbe schierare i padroni di casa sardi con un modulo 3-5-2 e questi undici titolari: Aresti in porta, protetto da una difesa a tre composta da La Rosa, Gozzi e Altare; a centrocampo potremmo invece vedere in azione Demarcus, Pennington, Giandonato, Biancu e Pisano in un folto reparto a cinque; infine i due attaccanti, che dovrebbero essere Cocco e Ogunseye. Gli ospiti toscani allenati da mister Dal Canto potrebbero invece adottare il seguente modulo 4-3-1-2: Confente tra i pali del Siena; davanti a lui difesa a quattro con Lombardo, D’Ambrosio, Baroni e Mignorelli; a centrocampo qualche dubbio ancora, ma ipotizziamo titolari Da Silva, Gerli e Arrigoni; infine nel reparto offensivo il trequartista Serrotti in appoggio ai due attaccanti Guidone e Cesarini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Olbia Siena in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. L’esito più probabile dovrebbe essere la vittoria degli ospiti toscani, perché il segno 2 è quotato a 2,35. Per il segno X il valore è di 3,10, mentre il segno 1 varrebbe 3,00 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA