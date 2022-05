Diretta Olimpia Milano Sassari/ Streaming video Rai: gara-1 di semifinale (basket A1)

DIRETTA OLIMPIA MILANO SASSARI: PRONTI PER GARA-1!

Olimpia Milano Dinamo Sassari, in diretta dal Mediolanum Forum di Milano, si gioca alle ore 19:00 di sabato 28 maggio: sfida valevole per gara-1 della semifinale playoff di basket Serie A1 2021-2022. Si tratta ormai di una superclassica del massimo campionato cestistico italiano, se si considera che le due compagini si affrontano per la quinta volta negli ultimi dodici anni di playoff, e per la quarta volta in semifinale, anche se questo scontro non è mai andato in scena nella finale Scudetto.

L’Olimpia Milano punta sulla carta a una possibile finale Scudetto contro i campioni d’Italia in carica della Virtus Bologna (che l’anno scorso vinse 4-0 la serie finale proprio contro Milano) ed arriva in condizioni ottimali ai nastri di partenza della semifinale dopo il 3-0 nella serie contro Reggio Emilia. Sassari invece non partiva favorita nel pronostico nei quarti di finale in casa di Brescia ma è riuscita a imporsi 3-1 nella serie e ora sogna la sua terza finale Scudetto, dopo quella vinta nel 2015 contro Reggio Emilia e quella persa nel 2019 contro Venezia.

DIRETTA OLIMPIA MILANO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Olimpia Milano Sassari avrà un doppio appuntamento: in chiaro per tutti sui canali della televisione di stato e dunque Rai Sport + e Rai Sport (numeri 57 e 58), mentre sul satellite sarà un’esclusiva per gli abbonati che dovranno selezionare Eurosport 2 (numero 211 del decoder). Ricordiamo ovviamente che il match dei playoff di Serie A1 sarà visibile anche in diretta streaming video: basterà visitare il sito di Rai Play o installarne la relativa app, oppure sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN. Naturalmente sul portale ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olimpia Milano Sassari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olimpia Milano con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.15, mentre l’eventuale successo di Sassari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











