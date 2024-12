DIRETTA VENEZIA SASSARI: UNA SFIDA CLASSICA!

Con la diretta Venezia Sassari arriviamo a un grande appuntamento nella decima giornata delcampionato di basket Serie A1 2024-2025, le due squadre si incrociano alle ore 16:40 di domenica 8 dicembre e al Taliercio torna una rivalità che aveva caratterizzato il lustro precedente, se vogliamo durata poco ma comunque in grado di regalarci una delle più belle finali scudetti degli ultimi anni. Oggi le due squadre vanno a caccia di playoff, ma la Dinamo a dirla tutta deve anche guardarsi le spalle: la bella vittoria contro Trieste è stata solo la terza nel campionato di Sassari, che però pian piano spera di risalire la corrente.

Così anche Venezia, che ha solo un successo in più: la Reyer era partita decisamente male ma poi ha saputo in qualche modo riprendersi, domenica scorsa ha vinto a Varese e si è riportata in quota post season, ma quest’anno l’obiettivo potrebbe essere più complicato del previsto. Anche per questo motivo la diretta Venezia Sassari promette spettacolo, noi aspettiamo che la partita del Taliercio prenda il via e nel frattempo proviamo a fare qualche rapida valutazione sugli aspetti principali che potrebbero farci compagnia nel corso del pomeriggio qui a Mestre.

DOVE VEDERE VENEZIA SASSARI IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Nessun appuntamento con la diretta tv di Venezia Sassari, questa partita della decima giornata di Serie A1 non sarà mandata sui nostri canali ma, come sempre, esiste la possibilità di seguirla attraverso la piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per trasmettere tutti i match del massimo campionato di basket. Dovrete ovviamente essere abbonati al servizio e poi decidere in che modalità avere accesso alle immagini, in diretta streaming video con dispositivi mobili oppure utilizzando apparecchi compatibili, come una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA VENEZIA SASSARI: LE AMBIZIONI DELLE DUE SQUADRE

Ci avviciniamo alla diretta Venezia Sassari parlando di due squadre che, almeno sulla carta, hanno la stessa ambizione: quella di arrivare ai playoff e poi giocarsela. La situazione di fatto è molto simile, pur dovendo sottolineare che in un campionato come questo anche una singola vittoria può fare la differenza: ad ogni buon conto, per il momento lo scenario presenta Reyer e Banco di Sardegna leggermente in affanno, per Venezia come noto può incidere anche il doppio impegno con una Eurocup sempre molto faticosa e che tra l’altro non sta fornendo esattamente le risposte che la società sperava.

C’è stato un periodo in cui la diretta Venezia Sassari valeva per le primissime posizioni della classifica e, come detto, ricordiamo ancora l’epica finale tra Walter De Raffaele e Gianmarco Pozzecco; dopo soli cinque anni i tempi sono cambiate per entrambe ma lo stesso si può dire del campionato in termini generali, per il momento si tratta appunto di provare a prendersi una qualificazione ai playoff e continuare un percorso di crescita che però potrebbe durare qualche anno, intanto nel DNA di Venezia e Sassari c’è sicuramente il desiderio di tornare a essere competitive ai massimi livelli ma noi per il momento ci accontentiamo di scoprire come andrà questa sera.