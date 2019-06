Diretta Olympiacos Ferencvaros/ Streaming video e tv, finale Champions pallanuoto

Olympiacos Ferencvaros, in diretta da Hannover (Germania), è la finale della Champions League 2018-2019 di pallanuoto maschile: appuntamento alle ore 20.30 di questa sera dalla città tedesca che in questi giorni sta ospitando la Final Eight. In ottica italiana c’è un pizzico di delusione: la partecipazione delle nostre squadre è stata eccellente in termini quantitativi (tre sulle migliori otto d’Europa), ma Brescia e Sport Management si sono fermate già nei quarti, mentre la Pro Recco è caduta in semifinale al cospetto dei greci dell’Olympiacos, che già avevano sconfitto Brescia nei quarti. Di conseguenza i detentori del titolo, che l’anno scorso avevano conquistato battendo proprio la Pro Recco in finale, saranno di nuovo protagonisti del match decisivo, quest’anno Olympiacos Ferencvaros. A sfidare i greci sarà infatti la squadra ungherese, che rappresenta una nazione da sempre formidabile nella pallanuoto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE OLYMPIACOS FERENCVAROS

La diretta tv di Olympiacos Ferencvaros sarà garantita su Sky Sport Arena, il canale numero 204 della piattaforma satellitare, che negli ultimi giorni è diventato la casa della Final Eight della Champions League di pallanuoto maschile. Di conseguenza, ecco che per gli abbonati sarà garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

DIRETTA OLYMPIACOS FERENCVAROS: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Olympiacos Ferencvaros, è doveroso riassumere il percorso delle due formazioni in questa Final Eight della Champions League di pallanuoto maschile. Dell’Olympiacos abbiamo in realtà già detto, perché i greci hanno messo fine alle speranze sia di Brescia sia della Pro Recco. In entrambi i casi tuttavia si è trattato di partite molto combattute ed emozionanti, nelle quali i greci hanno sempre vinto con un solo gol di scarto: 8-7 giovedì nei quarti contro i lombardi, 12-11 ieri in semifinale contro i liguri campioni d’Italia. Non molto più facile comunque il cammino del Ferencvaros, come d’altronde è giusto che sia in una Final Eight di Champions League. Gli ungheresi giovedì hanno battuto per 10-9 nei quarti i croati dello Jug Dubrovnik, mentre ieri in semifinale si sono imposti per 9-7 sugli spagnoli del Barceloneta. Inutile dunque sbilanciarsi: ci aspetta una finale sicuramente di altissimo livello, purtroppo senza squadre italiane protagoniste.



