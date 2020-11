Diretta/ Olympiacos Manchester City (Champions League) streaming tv: ultima spiaggia

DIRETTA OLYMPIACOS MANCHESTER CITY: PER GUARDIOLA TUTTO FACILE?

Olympiacos Manchester City, in diretta alle ore 18.55 dal Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo è una delle partite in programma oggi, mercoledì 25 novembre 2020, per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ultima spiaggia per i greci che sono in ritardo rispetto al Porto nella corsa al secondo posto nel girone C. 3 punti di distacco e lo scontro diretto perso 2-0 a Oporto, l’Olympiacos finora ha vinto solo il match inaugurale contro il Marsiglia, che permette alla squadra di Martins di essere in vantaggio almeno nella corsa all’Europa League. Tre vittorie su tre invece finora per il Manchester City che sembra lanciatissimo verso una tranquilla conquista del primo posto nel raggruppamento. In patria l’Olympiacos è reduce da una vittoria nel sempre sentitissimo derby contro il Panathinaikos, restando a braccetto in vetta al campionato con l’Aris Salonicco. In Premier League brusca frenata del Manchester City contro il Tottenham di Mourinho: in una classifica molto compressa la squadra di Guardiola è comunque parecchio indietro, a -8 dalla vetta ma al tredicesimo posto in classifica.

DIRETTA OLYMPIACOS MANCHESTER CITY IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS

Ricordiamo che la diretta tv di Olympiacos Manchester City sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Champions League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni di Olympiacos Manchester City, sfida che andrà in scena presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pedro Martins con un 4-3-3: José Sa; Rafinha, Ruben Semedo, P. Cissé, Holebas; M’Vila, Bouchalakis, Camara; Randjelovic, El-Arabi, Valbuena. Gli ospiti guidati in panchina da Pep Guardiola schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Ederson; Walker, Stones, Aké, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Ferran Torres, Sterling.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Olympiacos Manchester City secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa ellenici partono nettamente sfavoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 9.50, mentre poi si sale a quota 5.10 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 1.33 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione inglese.



