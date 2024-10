DIRETTA SLOVAN BRATISLAVA MANCHESTER CITY: I TESTA A TESTA

La diretta Slovan Bratislava Manchester City ci offrirà uno dei tanti confronti inediti in questo martedì di Champions League che allargherà gli orizzonti di molte squadre del calcio europeo. Non potendo quindi dire alcunché dal punto di vista storico, possiamo adesso spendere comunque qualche parola sul testa a testa fra Slovan Bratislava e Manchester City grazie alle statistiche del sito specializzato Transfermarkt. I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa campioni nazionali in carica della Slovacchia vale complessivamente 28,78 milioni di euro, pari ad appena 959.000 euro, nemmeno un milione di media per ogni singolo giocatore dello Slovan Bratislava.

I numeri sono logicamente completamente diversi parlando della corazzata Manchester City del mister Pep Guardiola, per cui Transfermarkt indica per i campioni d’Inghilterra in carica un valore globale che arriva addirittura a 1,26 miliardi di euro, quindi la media per ogni giocatore della rosa della società di Manchester arriva al valore di 52,68 milioni di euro, praticamente più di tutto lo Slovan Bratislava messo insieme. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN TV DIRETTA SLOVAN BRATISLAVA MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO: DOVE VEDERLA

La diretta Slovan Bratislava Manchester City si potrà vedere comodamente su Sky attraverso l’abbonamento. Ovviamente lo stesso vale per la diretta streaming che sarà visibile sull’applicazione Sky Go scaricabile ovunque.

SLOVAN BRATISLAVA MANCHESTER CITY, MATCH IN SLOVACCHIA

Questa gara potrebbe o passare la storia per sempre in favore degli slovacchi oppure essere la classica ed ennesima vittoria degli inglesi in Coppa. Stiamo parlando della diretta Slovan Bratislava Manchester City che andrà in scena martedì 1 ottobre alle ore 21:00.

Lo Slovan ha incassato una tremenda batosta per 5-1 contro il Celtic alla prima giornata mentre in campionato viaggia abbastanza spedito con il primo posto ottenuto grazie a 21 punti in otto rete, appena davanti allo Zilina. Il Manchester City è reduce da due pareggi consecutivi in campionato tra Arsenal e Newcastle, anche se nel mezzo c’è stato il 2-1 inflitto al Watford. Gli inglesi dovranno in qualche modo riscattare il pari casalingo con l’Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI SLOVAN BRATISLAVA MANCHESTER CITY

Eccoci qui alla paragrafo relativo alle probabili formazioni della diretta Slovan Bratislava Manchester City. I padroni di casa giocheranno col 4-3-3 con Takac in porta, difesa a quattro composta da Blackman, Kashia, Wimmer e Medvedev. Tolic e Gajdos saranno le due mezzali con Szoke in regia mentre davanti Barseghyan, Strelec e Weiss. Il Manchester City invece opterà per il 3-2-4-1 di Guardiola. Tra i pali Ederson, protetto da Akanji, Ruben Dias e Gvardiol. In mediana ecco Lewis e Kovacic con la folta trequarti con Savinho, Bernardo Silva, Gundogan e Doku dietro a Haaland.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SLOVAN BRATISLAVA MANCHESTER CITY

Anche se sono molto prevedibili, diamo comunque un’occhiata alle quote per le scommesse Slovan Bratislava Manchester City. L’1 è addirittura dato a 55, una cifra quasi record, contro la X a 17 e il 2 fisso a 1.05. Per quanto riguarda le reti, l’Over 3.5 è dato a 1.74 mentre l’Under alla stessa soglia è offerto a 2.38.