Bella vittoria e tante reti spettacolari – come vedremo nei gol e nel video con gli highlights della sfida – nella netta vittoria del Manchester City di Pep Guardiola sullo Sparta Praga, un roboante 5 a 0 con la squadra inglese che vola cosi a 7 punti in classifica e accumula un importante vantaggio in chiave differenza reti, anche sull’Inter attualmente a pari merito.

Video Young Boys Inter (0-1)/ Gol e highlights: vittoria da brivido, Thuram decisivo!

Sfida di Champions League che inizialmente sembrava più difficile del previsto con lo Sparta Praga che dopo il gol iniziale subito da Foden non si è arreso ed ha provato a rendersi pericoloso in più occasioni da gioco. Prima Haraslin e poi Preciado provano a trovare il pari ma è il City a rendersi più pericoloso con Haaland prima e Gundogan poi, gli inglesi provano a trovare il secondo gol ma questo non arriva e sembra una maledizione con Haraslin che prova ancora a beffare la formazione di Guardiola.

Video Salisburgo Dinamo Zagabria (0-2)/ Gol e highlights: ok i croati (Champions League, 23 Ottobre 2024)

Si va all’intervallo sull’1 a 0 e il City parte forte nella ripresa e si capisce subito che si tratta di un’altra storia. Due minuti da inizio secondo tempo e Nathan Ake firma cosi il secondo gol ma l’arbitro annulla per un presunto fallo di mano e cosi riparte daccapo. Le cose non cambiano e il City è pronto a scatenarsi.

VIDEO E HIGHLIGHTS DI MANCHESTER CITY SPARTA PRAGA, HAALAND SHOW

Nel secondo tempo il Manchester City dilaga e lo fa sotto il segno di sempre lui, il norvegese Erling Haaland. Grande rete di Haaland che firma un’autentica magia con lo scorpione e dà l’inizio a 20 minuti clamorosi da parte del Manchester City, che 5 minuti dopo firma il tris. Il terzo gol arriva grazie a Stones che di testa sfrutta un corner di Nunes ed insacca senza problemi e totalmente solo. Lo Sparta Praga è al tappeto e il City fa una bella iniziativa con Haaland che completa firmando un grande gol al volo.

Video Barcellona Bayern Monaco (4-1)/ Gol e highlights: dominio catalano (Champions, 23 ottobre 2024)

Per Haaland 44 gol in Champions in 42 partite, numerosi spaventosi e Guardiola decide cosi di tenere a riposo i big e fare cosi diversi cambi. Nel finale di gara dopo qualche altra occasione sprecata c’è spazio anche per il quinto gol del Manchester con Matheus Nunes che conquista il rigore e lo sigla spiazzando il portiere avversario. La gara finisce 5 a 0 e continua la clamorosa striscia positiva del club inglese.

La squadra di Guardiola ha mancato solo lo 0 a 0 contro l’Inter all’esordio ma poi ha battuto nettamente le altre avversarie e ora si candidano a sfidare le rivali per la Top 8. Curiosa che la classifica di Champions League veda Aston Villa e Liverpool al primo posto e Manchester City subito dietro, avanti per differenza reti.

HIGHLIGHTS DI MANCHESTER CITY SPARTA PRAGA, GUARDA I VIDEO E I GOL