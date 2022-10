Diretta/ Omonia Manchester United streaming video tv: dopo il derby (Europa League)

DIRETTA OMONIA MANCHESTER UNITED: RISULTATO FINALE SCONTATO…

Omonia Manchester United, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18.45 presso il Neo GSP Stadium di Nicosia, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Europa League. Red Devils in campo dopo il rovinoso derby perduto in Premier League contro il Manchester City, un 6-3 che ha suscitato clamore e che ha lasciato lo United al sesto posto in classifica, a -8 dai rivali del City e a -9 dall’Arsenal capolista.

Nel girone di Europa League il Manchester United si è rialzato vincendo in casa dello Sheriff dopo la sconfitta interna contro la Real Sociedad. I ciprioti dell’Omonia sono invece partiti con due sconfitte contro Sheriff e Real Sociedad e rischiano di restare in fondo alla classifica del girone, senza neanche la speranze di un ripescaggio in Conference League. In campionato l’Omonia è quarto in classifica dopo 5 partite, con una vittoria in trasferta sul campo del Doxa nell’ultimo impegno disputato.

OMONIA MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Omonia Manchester United sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (Sky Sport Football canale 203 e anche sul canale 253) per assistere alla partita di Europa League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di DAZN, che trasmette a sua volta l’Europa League 2022/23.

PROBABILI FORMAZIONI OMONIA MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Omonia Manchester United, match che andrà in scena al Neo GSP Stadium di Nicosia. Per l’Omonia, Neil Lennon schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fabiano, Kitsos, Yuste, Miletic, Psaltis, Bachirou, Panayiotou, Diskerud, Cassamá, Loizou, Ansarifard. Risponderà il Manchester United allenato da Erik Ten Hag con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: De Gea, Malacia, Martinez, Varane, Dalot, Fred, Casemiro, Sancho, Fernandes, Antony, Ronaldo.

OMONIA MANCHESTER UNITED LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Omonia Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dell’Omonia con il segno 1 viene proposta a una quota di 13.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.22.











