Diretta Operazione Nostalgia 2023/ Streaming video tv: Totti, Del Piero e Milito a Ferrara (oggi 24 giugno)

DIRETTA OPERAZIONE NOSTALGIA 2023: QUANTE VECCHIE GLORIE A FERRARA!

Appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati di calcio stasera, sabato 24 giugno, con la diretta del raduno di Operazione Nostalgia 2023, che quest’anno dà appuntamento allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Sta diventando un evento ormai tradizionale il raduno organizzato dalla pagina social “Operazione Nostalgia”, in collaborazione con il portale di intrattenimento Planetwin365.news. Il momento più atteso sarà il calcio d’inizio della partita fra le tante vecchie glorie che oggi si ritrovano a Ferrara, allora annotate che il match avrà inizio alle ore 20.00.

Non sarà però solamente una partita, perché la diretta di Operazione Nostalgia 2023 sta caratterizzando tutta la giornata a Ferrara: già alle ore 10.30 di stamattina c’è stata l’apertura del “Fan Village” a Parco Coletta, con i protagonisti della serata con cui è possibile fare foto e farsi firmare autografi, oltre a numerose attività e giochi. Alle ore 18.00 poi apriranno i cancelli dello stadio Mazza e alle ore 19.15 inizierà l’allenamento-show con calci di punizione, rigori e shootout che sarà il prologo alla partita vera e propria, la quale radunerà 36 giocatori che insieme assommano più di 7000 presenze in Serie A e 800 gol all’attivo. Più Operazione Nostalgia di così…

DIRETTA OPERAZIONE NOSTALGIA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo che la diretta tv di Operazione Nostalgia 2023 sarà garantita in chiaro per tutti stasera, per quanto riguarda la partita, dal canale tematico Sportitalia, che trovate al numero 60 del telecomando. Inoltre, ciò significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Operazione Nostalgia 2023, che sarà disponibile tramite sito oppure app sempre di Sportitalia.

DIRETTA OPERAZIONE NOSTALGIA 2023: LE STELLE PRESENTI

Naturalmente, aspettando che prenda il via la diretta di Operazione Nostalgia 2023, è legittimo chiedersi quali saranno le stelle previste per questa super partita di vecchie glorie di stasera a Ferrara. Identifichiamo tre stelle in particolare, cioè Francesco Totti, Alessandro Del Piero e Diego Milito, in assoluto i tre nomi più attesi. Lo storico numero 10 della Roma e l’eroe del Triplete dell’Inter saranno compagni di squadra e insieme a loro giocheranno Sebastien Frey, Marco Ballotta, Max Tonetto, Alessandro Lucarelli, Nicola Legrottaglie, David Balleri, Vincent Candela, Pierluigi Orlandini, Damiano Tommasi, Simone Barone, Marco Biagianti, David Pizarro, Roberto Sosa, Arturo Di Napoli e Filippo Maniero.

Dall’altra parte invece la stella della seconda squadra di Operazione Nostalgia 2023 sarà sicuramente lo storico capitano della Juventus: insieme ad Alessandro Del Piero giocheranno Marco Amelia, Giuseppe Taglialatela, Paolo De Ceglie, Cristian Zaccardo, Fabio Galante, Gianluca Colonnello, Michele Paramatti, Stefano Fiore, Michele Marcolini, Luca Altomare, Sergio Volpi, Mauro Bressan, Giorgios Karagounis, Antonio Di Natale, Ernesto Chevanton e Paolo Poggi: ne vedremo davvero delle belle…











