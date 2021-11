Diretta/ Padova Entella streaming video tv: squadre in salute (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA PADOVA ENTELLA: SUPER SFIDA IN COPPA ITALIA!

Padova Entella, in diretta mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Squadre in salute all’appuntamento di Coppa, i biancoscudati sono tornati alla vittoria in campionato battendo l’Albinoleffe, restando nella scia del Sudtirol capolista e dando un segnale dopo un periodo di crisi che è costato ai veneti proprio la vetta della classifica nel girone A.

L’Entella gioca invece nel girone B di Serie C e dopo un digiuno di 6 partite senza vittorie è tornata al successo domenica scorsa battendo 2-0 l’Imolese, prendendo una boccata d’ossigeno importante in classifica e provando ora a rilanciarsi anche in Coppa. Si è trattato peraltro del primo successo casalingo in campionato in quasi due mesi per i liguri in una partenza complicata in questa nuova stagione. L’ultimo precedente a Padova tra le due squadre riguarda proprio una sfida di Coppa Italia, l’11 agosto 2013 sono stati i biancoscudati a imporsi allora con il punteggio di 2-1.

DIRETTA PADOVA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Entella sarà una diretta streaming video su Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C, Coppa Italia compresa, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Padova Entella, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Kirwan, Monaco, Valentini, Curcio; Della Latta, Hraiech, Ronaldo; Chiricò, Ceravolo, Jelenic. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Paroni; Barlocco, Coppolaro, Silvestre, Bruno; Karic, Paolucci, Macca; Schenetti; Lescano, Capello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Euganeo di Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.15, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.



