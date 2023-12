DIRETTA/ Padova Fiorenzuola (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (17 dicembre 2023)

DIRETTA PADOVA FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Padova e Fiorenzuola sta per avere inizio e in attesa dell’arrivo del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più importanti del match. Padroni di casa che hanno raccolto 37 punti in questo campionato, posizionandosi al secondo posto in classifica. I biancoscudati sono distanti quattro punti dal primo posto e la gara di oggi potrebbe rappresentare un’importante spinta per avvicinarsi sempre di più. Formazione di casa che rappresenta la difesa meno battuta del campionato avendo preso solamente 11 reti.

I gol totali realizzati sono invece 27 con il miglior marcatore che risulta essere Bortolussi con 5 reti. Fiorenzuola che si classifica al diciottesimo posto con 14 punti raccolti conditi da 15 gol fatti e 29 subiti. L’aspetto da evidenziare è sicuramente quello difensivo in quanto rappresenta la difesa più battuta di questo campionato. Anche la zona gol non è delle migliori: con 15 reti il Fiorenzuola risulta essere il terzo peggior attacco del campionato. (Marco Genduso)

PADOVA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Fiorenzuola sarà garantita dalla televisione satellitare, di conseguenza soltanto gli abbonati a questa emittente potranno seguire il match in questione; come sempre ci sarà la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Dobbiamo poi ricordare che tutte le partite del campionato di Serie C sono fornite dal portale Eleven Sports, che fa parte del pacchetto DAZN: sempre in abbonamento avrete dunque accesso alle immagini in mobilità.

PADOVA FIORENZUOLA: I VENETI CI CREDONO!

Padova Fiorenzuola viene diretta dal signor Abdoulaye Diop: alle ore 20:45 di domenica 17 dicembre lo stadio Euganeo ospita la partita valida per la 18^ giornata nel girone A di Serie C 2023-2024. È una bella occasione per il Padova che, avendo vinto sul campo dell’Atalanta U23, continua a inseguire il Mantova: i virgiliani hanno giocato ieri facendo salire a 7 i punti di vantaggio, i biancoscudati devono ora rispondere per accorciare le distanze dalla capolista e continuare a rimanere concretamente attaccati alla promozione diretta.

Il Fiorenzuola è invece terzultimo in classifica, e dunque ha bisogno di punti per evitare il playout, o peggio ancora di retrocedere immediatamente in Serie D; come ultimo risultato è comunque arrivato un buon pareggio contro l’Arzignano, anche se in casa. Adesso vedremo quello che succederà tra qualche ora nella diretta di Padova Fiorenzuola, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare le nostre considerazioni sulle scelte che saranno operate dai due allenatori sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA FIORENZUOLA

In vista di Padova Fiorenzuola Vincenzo Torrente punta sul 3-5-2., con una difesa nella quale Luca Crescenzi può giocare insieme a Granata e Filippo Delli Carri; in porta può tornare Antonio Donnarumma in luogo di Zanellati, sulle fasce laterali ecco Kirwan e Favale con una zona mediana nella quale Dezi fa compagnia a Varas Marcillo e capitan Nicolò Bianchi. Davanti, rispetto all’ultima partita di Coppa Italia in cui c’è chiaramente stato turnover, potrebbero tornare Bortolussi e Beccaro ma occhio alla candidatura di Alessandro Capelli.

Francesco Turrini come sempre si affida al 4-2-3-1: Sorzi è il portiere, Potop e Cremonesi i due centrali di una difesa che viene completata dai terzini Silvestro (a destra) e Oddi (a sinistra), in mezzo al campo invece ci sono pochi dubbi sulla titolarità di Di Quinzio e Di Gesù che formano il tandem a protezione della già citata difesa, mentre Sussi e Ceravolo (ma occhio a Omoregbe e Nicola Anelli) sono i laterali sulla trequarti con Stronati che si posiziona centralmente, piazzandosi dunque alle spalle di uno tra Alberti e Oneto.

