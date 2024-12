DIRETTA PADOVA ATALANTA U23, ANDREOLETTI VUOLE TORNARE A VINCERE

Tempo di recuperi nel Girone A di Serie C che metterà in scena la diretta Padova Atalanta U23 in campo alle 20,00 di mercoledì 4 dicembre 2024. La sfida è tra due squadre offensive che stanno facendo divertire i loro tifosi e vorranno vincere per migliorare la loro classifica. Il Padova di Andreoletti andrà in campo dopo due partite senza vittoria che hanno già ridotto la distanza dal Vicenza secondo in classifica. L’Atalanta U23, invece, si trova in settima posizione ed arriva da due vittorie di fila che hanno rilanciato una squadra ancora molto promettente.

COME VEDERE IN STREAMING E TV LA DIRETTA PADOVA ATALANTA U23

Chi volesse seguire questo recupero infrasettimanale, non potendo recarsi allo stadio, può comunque assistere alla diretta Padova Atalanta U23 su Sky o anche in diretta streaming video al computer o sul cellulare grazie a Sky GO e NOW TV. Inoltre, potrete seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi lo svolgimento della partita con aggiornamenti costanti.

FORMAZIONI PADOVA ATALANTA U23

E’ interessante ora, per capire a che partita assisteremo, soffermarci sulle probabili formazioni. Il Padova di Andreoletti continua con la sua difesa a tre formata da Delli Carri, Belli e Perrotta a difesa della porta di Fortin. Villa e Capelli saranno i due esterni a sostegno di un trio composto da Russini sulla trequarti alle spalle di Liguori e Bortolussi.

Difesa a tre anche per l’Atalanta U23 di Modesto che si affida ad una mediana composta da Panada e Gyabuaa per dare equilibrio ad una squadra molto offensiva. Vlahovic sarà l’unica punta con Artesani e Alessio alle sue spalle aiutati dalla spinta dei due esterni che dovrebbero essere Bergonzi e Bernasconi.

