Diretta/ Padova Giana Erminio streaming video e tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA PADOVA GIANA ERMINIO: LA CURA ODDO FUNZIONA

Padova Giana Erminio, in diretta domenica 10 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. A tre giornate dalla fine del campionato, punti fondamentali quelli in palio tra pochi minuti: il Padova a caccia del sogno promozione diretta, la Giana Erminio per la salvezza.

Il Padova occupa il secondo posto della classifica con 81 punti, a -4 dal Sudtirol capolista. I biancoscudati hanno raccolto fin qui 24 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte. Periodo più che positivo per i biancorossi, reduci da un ottimo filotto: nell’ultimo turno è arrivata la vittoria esterna per 0-1 contro la Pro Vercelli. La Giana Erminio, invece, è situata al penultimo posto con 30 punti, a +3 dal Legnago Salus ultimo. La compagine lombarda arriva a questo appuntamento dal pari interno per 0-0 contro il Seregno.

DIRETTA PADOVA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Giana Erminio non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA GIANA ERMINIO

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Padova Giana Erminio. Iniziamo la nostra analisi partendo dai padroni di casa, che scenderanno in campo con il classico 3-4-3. Tra i pali spazio a Donnarumma, linea a tre di difesa composta da Valentini, Monaco e Ajeti. Ronaldo e Dezi in cabina di regia, mentre sulle corsie esterne spazio a Germano e Jelenic. In attacco, Chiricò e Bifulco a sostegno di bomber Ceravolo. Passiamo adesso agli ospiti, schierati con il consueto 3-5-2: Zanellati in porta, davanti a lui Perico, Bonalumi e Pirola. Acella agirà da frangiflutti, con Ferrari e Panatti mezzali. Vono e Colombini esterni di centrocampo, mentre in attacco confermato il tandem composto da Perna e Tremolada.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Padova Giana Erminio. Secondo i bookmakers sarà una partita senza storia: padroni di casa nettamente favoriti per la vittoria finale. Prendiamo come riferimento i dati dell’agenzia Eurobet: l’1 è dato a 1,30, il pareggio a 4,75, mentre il 2 paga 10 volte la posta. C’è qualche dubbio sul numero di gol della partita, ma non dovrebbe essere una goleada: l’Under 2,5 è dato a 1,70, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,02. Difficilmente andranno a segno entrambe le squadre: Gol e No Gol sono rispettivamente a 2,50 e 1,47.











