DIRETTA/ Padova Juventus U23 video streaming tv: una storia breve ma già intensa

DIRETTA PADOVA JUVENTUS U23: TESTA A TESTA

Per la diretta di Padova Juventus U23 è molto interessante andare ad analizzare quelli che sono i precedenti tra le due squadre allo Stadio Euganeo. In casa dei biancoscudati, prima di oggi, si è già giocato tre volte con le due squadre che non hanno conosciuto mezze misure. Infatti in due occasioni hanno vinto i bianconeri e in una il club veneto. L’ultimo precedente risale a questa stagione quando il 7 dicembre scorso le due squader si trovarono di fronte per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria. La seconda squadra della Vecchia Signora si impose col risultato di 2-1.

Pronti via nella ripresa i gol di Cerri e Sekulov misero ko i biancoscudati in dieci a cinque minuti dalla fine con il rosso diretto a Franchini ma bravi comunque a segnare la rete della bandiera grazie a De Marchi. La Juventus ha vinto anche la sfida dello scorso anno valida per i quarti di finale dei playoff di Serie C col risultato di 0-1 grazie a un gol di Barrenechea. In campo c’era anche quel Matias Soulè oggi convocato fisso nella prima squadra. Il Padova vinse il primo match del primo dicembre 2021 per 2-0 con i gol di Ceravolo e Jelenic. (Matteo Fantozzi)

PADOVA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Juventus U23 non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Padova Juventus U23 sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA COMBATTUTA!

Padova Juventus U23, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Biancoscudati in risalita in classifica dopo una prima difficile metà di campionato, l’ultimo pari nel derby veneto in casa del Vicenza ha confermato la solidità del Padova, ritrovata ma da confermare ora per riuscire a riproporsi nel pieno della zona play off del girone A, con la squadra che ha al momento riagganciato il decimo posto.

La Juventus U23 sta attraversando un momento di crisi: la sconfitta in casa contro il Pordenone è stata la quarta consecutiva in campionato per i giovani bianconeri, ora chiamati a guardarsi le spalle col quintultimo posto distante solo 2 lunghezze. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate a Padova il 7 dicembre scorso, con vittoria per 1-2 della Juventus U23. Il Padova non batte i giovani bianconeri in casa dal 2-0 del primo dicembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Padova Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Belli, Valentini, Ilie; Vasic, Cretella, Radrezza, Jelenic; Liguori, Piovanello; De Marchi. Risponderà la Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raina, Mulazzi, Riccio, Poli, Turicchia, Iocolano, Barrenechea, Besaggio, Compagnon, Pecorino, Rafia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PADOVA JUVENTUS U23

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.

