Diretta/ Juventus U23 Pordenone, streaming video tv: gara aperta (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 PORDENONE: OSPITI FAVORITI!

Juventus U23 Pordenone, in diretta domenica 8 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C. Una gara molto importante per entrambe le formazioni, a caccia di punti per i rispettivi obiettivi, ovvero la zona playoff e la vetta.

La Juventus U23 occupa il dodicesimo posto con 26 punti, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. I bianconeri sono reduci da tre sconfitte di fila, l’ultima per 2-1 sul campo del Trento. Il Pordenone, invece, è terzo a quota 38 punti, a -2 dalla vetta: fin qui dieci vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. I neroverdi nell’ultimo turno hanno vinto 2-1 in rimonta sulla Triestina.

JUVENTUS U23 PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Pordenone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Juventus U23 Pordenone sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PORDENONE

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Pordenone, al via tra pochi minuti al Moccagatta. Partiamo dalla compagine bianconera, schierata da Brambilla con il 4-3-3: Garofani, Savona, Poli, Stramaccioni, Mulazzi, Sersanti, Bonetti, Iocolano, Cudrig, Cerri, Lipari. Passiamo adesso ai Ramarri, Di Carlo sceglie ancora una volta il 4-3-1-2: Festa, Zammarini, Bruscagin, Ajeti, Benedett, Torrasi, Burrai, Pinato, Palombi, Candellone, Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Juventus U23 Pordenone è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria della Juventus U23 è a 3,55, il pareggio è quotato 3,25, mentre il successo del Pordenone è a 2,00. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol della partita: Under 2,5 a 1,63 e Over 2,5 a 2,10. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,88 e 1,82.

