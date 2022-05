Diretta Padova Juventus U23/ Streaming video tv: colpo bianconero? (playoff Serie C)

DIRETTA PADOVA JUVENTUS U23: VENETI SUL VELLUTO?

Padova Juventus U23, partita diretta dal signor Marco MOnaldi, va in scena alle ore 20:30 di sabato 21 maggio presso lo stadio Euganeo: valida per il ritorno dei quarti di finale playoff in Serie C 2021-2022, ci consegnerà la squadra qualificata alla semifinale. Avendo vinto sul campo dei bianconeri, il Padova è in netto vantaggio: secondo il regolamento i biancoscudati questa sera possono anche perdere con un gol di scarto, perché a parità di differenza reti proseguirebbero il cammino grazie al miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare, e dunque potrebbero vendicare l’eliminazione subita due anni fa.

Un Padova che l’anno scorso aveva vissuto uno scenario molto simile a questo, e ora ovviamente spera di tornare in finale ma anche di superarla, timbrando così la tanto agognata promozione; la Juventus U23 ha le spalle al muro ma attenzione, perché nei due turni precedenti ha eliminato Pro Vercelli e Renate andando a vincere fuori casa e, se ora dovrebbe fare qualcosa in più (almeno due gol di margine) possono sempre centrare il grande colpo. Vedremo cosa succederà nella diretta di Padova Juventus U23, intanto facciamo qualche considerazione circa le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA PADOVA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Una buona notizia per gli appassionati di Serie C, perché la diretta tv di Padova Juventus U23 sarà garantita da Sky Sport 255: per accedere al canale bisognerà comunque aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio della televisione satellitare. L’alternativa come sempre rimane il portale Eleven Sports, ormai da qualche anno la casa della terza divisione: per assistere alle immagini in diretta streaming video di Padova Juventus U23 potrete abbonarvi al servizio (solitamente a durata stagionale) oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, pagando la relativa quota.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA JUVENTUS U23

Nel 4-3-3 di Massimo Oddo per la diretta Padova Juventus U23 è facile immaginare che gli 11 di martedì siano in campo anche questa sera. Antonio Donnarumma il portiere, Valentini e Arlind Ajeti davanti a lui con Germano e Kirwan sulle corsie laterali, poi Della Latta regista in mezzo con Dezi e Hraiech mezzali, Chiricò (decisivo ad Alessandria) e Terrani a supporto di Ceravolo. Questo ovviamente a meno di qualche considerazione in vista dell’eventuale semifinale: in questo caso Monaco o Pelagatti come centrali difensivi, Curcio da terzino sinistro e Nicastro davanti possono essere delle valide alternative per Oddo.

Lamberto Zauli dovrebbe avere a disposizione anche i giocatori già lanciati in prima squadra: Miretti in mezzo al campo giocherebbe con Leone e Nicolussi Caviglia ma occhio anche a Palumbo (esordio lunedì scorso), Marley Aké potrebbe agire da esterno d’attacco con Matias Soulé e Da Graca a completare il tridente – dunque Iocolano partirebbe dalla panchina – poi in difesa le scelte dell’allenatore dovrebbero essere confermate con De Winter a guidare al fianco di Fabrizio Poli, Daniel Leo e Anzolin invece agirebbero come terzini con Israel tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo infine quali sono le quote che l’agenzia Snai ha stabilito per un pronostico sulla diretta Padova Juventus U23, ritorno dei quarti di finale playoff in Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore che corrisponde a 1,90 volte quanto messo sul piatto; con il pareggio, regolato dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe a 3,50 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per l’eventualità dell’affermazione ospite, vi farebbe guadagnare con questo bookmaker una cifra che equivale a 3,80 volte l’importo che avrete scelto di investire.

