Diretta/ Padova Palermo streaming video e tv. Primo round all’Euganeo (Serie C)

DIRETTA PADOVA PALERMO: PADRONI DI CASA FAVORITI?

Padova Palermo, in diretta domenica 5 giugno 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Euganeo di Padova sarà una sfida valevole per la finale d’andata dei play off di Serie C. Si assegna finalmente l’ultimo posto per la Serie B, andata in casa dei veneti e ritorno invece previsto tra una settimana allo stadio Barbera. Finale play off che azzera le posizioni di classifica, si andrà avanti con gara di andata e ritorno e in caso di parità eventuali supplementari e rigori.

Il Padova si presenta all’appuntamento dopo una lunghissima rincorsa, prima il testa a testa a suon di punteggi record con il Sudtirol perso solo all’ultima giornata, quindi Juventus U23 e Catanzaro eliminati nei play off prima di questa finale. Il Palermo ha eliminato Triestina, Entella e Feralpisalò dopo aver chiuso la regular season al terzo posto nel girone C. Le due squadre non si affrontano a Padova dall’8 dicembre 2018 in Serie B, vinse 1-3 il Palermo, coi biancoscudati che non battono in casa i siciliani tra le mura amiche addirittura dal 4-0 del 6 ottobre 1996, sempre in Serie B.

DIRETTA PADOVA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Palermo sarà un appuntamento riservato in esclusiva ai soli possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: la partita infatti viene trasmessa su Sky Sport 251, canale che in alternativa sarà accessibile in pay per view e dunque a pagamento per assistere al match valido per il ritorno della semifinale playoff di Serie C. Come sempre poi esiste la possibilità della diretta streaming video di Palermo Feralpisalò, garantita dal portale Eleven Sports: la soluzione è la stessa, ovvero chi non fosse cliente del servizio potrà comunque acquistare di volta in volta il singolo evento. La diretta in streaming per questa finale play off sarà garantita anche in chiaro per tutti coloro che si collegheranno sul sito o sull’app di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Padova Palermo, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Massimo Oddo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Ajeti, Valentini, Gasbarro; Germano, Ronaldo, Dezi, Curcio; Chiricó, Santini, Bifulco. Risponderà il Palermo allenato da Silvio Baldini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

