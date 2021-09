Diretta/ Padova Pergolettese (Serie C) streaming video tv: veneti lanciati

DIRETTA PADOVA PERGOLETTESE: RISULTATO SCONTATO…

Padova Pergolettese, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Veneti lanciati dopo il rotondo successo all’esordio ottenuto sul campo del Renate. Uno 0-3 che ha messo in luce la voglia di riscatto dei biancoscudati dopo la promozione persa due volte sul filo di lana nella scorsa stagione, prima nel testa a testa con il Perugia per il primato nel girone e poi nella finale dei play off persa solamente ai calci di rigore contro l’Alessandria, che ha poi eliminato il Padova anche nel primo turno della Coppa Italia di quest’anno.

La Pergolettese ha iniziato il suo cammino con una sconfitta interna contro la Juventus U23. La formazione cremasca ha la salvezza come obiettivo fondamentale per questa stagione ma punta comunque anche a dare filo da torcere alle grandi. Le due squadre si ritrovano tra i professionisti in un match praticamente inedito per i tempi moderni, mai infatti le due compagini erano state inserite nello stesso girone. Un motivo di curiosità in più per questo incrocio del girone A di Serie C.

DIRETTA PADOVA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Pergolettese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni di Padova Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Massimo Pavanel schiererà il squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vannucchi; Kirwan, Monaco, Valentini, Curcio; Saber, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Nicastro, Jelenic. Risponderà la Pergolettese allenata da Stefano Lucchini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Soncin; Girelli, Lucenti, Lambrughi, Villa; Zennaro, Arini, Varas; Bariti, Guiu Vilanova, Morello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Euganeo di Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.



