Diretta/ Padova Perugia (Serie C) streaming video tv: super big match!

DIRETTA PADOVA PERUGIA: CHE SPETTACOLO!

Padova Perugia, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Super big match che potrebbe dare un indirizzo ben preciso alla lotta per salire in Serie B. Il Padova al momento comanda la classifica con 3 punti di vantaggio sul Sudtirol e 5 lunghezze su Perugia e Modena. Ma c’è un particolare importante: gli umbri devono recuperare due partite, il che significa che una vittoria all’Euganeo, ma anche un pareggio, potrebbe regalare agli umbri una corsia preferenziale per balzare in testa alla classifica. Ne è consapevole il Padova che dopo 2 pareggi consecutivi è tornato a vincere nel turno infrasettimanale, battendo di misura la Virtus Verona. Martedì scorso invece il Perugia è stato costretto a frenare, pareggiando in casa contro la Sambenedettese. C’è grande equilibrio al vertice di questo girone B e proprio Sudtirol e Modena potrebbero approfittare di chi frenerà in questa sfida, ma chi dovesse vincere sarebbe lancianto in orbita nella corsa alla cadetteria.

DIRETTA PADOVA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Perugia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PERUGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Padova e Perugia presso lo stadio Euganeo. I padroni di casa allenati da Andrea Mandorlini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Vannucchi; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hraiech, Firenze; Chiricò, Nicastro, Jelenic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Caserta con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Fulignati; Cancellotti, Angella, Sgarbi, Favalli; Sounas, Burrai, Vanbaleghem; Elia, Vano, Falzerano.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Padova e Perugia, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.15 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.10 volte la posta scommessa.

